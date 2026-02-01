संजू सैमसन बाहर, ईशान किशन करेंगे ओपनिंग! T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए देखें सबसे मजबूत प्लेइंग 11

आखिरी टी20 मुकाबले में जब भारतीय टीम फील्डिंग के लिए उतरी, तो ईशान किशन ने विकेटकीपिंग की। इसके बाद से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन पिछली बार की तरह बेंच पर बैठे नजर आ सकते हैं, जबकि ईशान किशन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है और तिलक वर्मा की वापसी होती है, तो रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर नहीं होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम की यह संभावित प्लेइंग इलेवन बेहद मजबूत नजर आती है।