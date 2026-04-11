जिस वैभव सूर्यवंशी की वजह से मिली करारी हार, उसी की जमकर तारीफ कर रहे हैं RCB के खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक चार मुकाबलों में 200 रन बना लिए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 266 से ऊपर है और औसत 50 का है। वह इस आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं और 19 साल या उससे कम उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 2026 में अब तक वह 18 छक्के जड़ चुके हैं। सूर्यवंशी के पास ऑरेंज कैप भी है, क्योंकि उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा है। वैभव