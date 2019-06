World Cup 2019: पाकिस्तान की हार पर रो पड़ा पाकिस्तानी फैन, सरफराज की टीम पर ऐसे निकाली भड़ास

नई दिल्ली। ICC Cricket World Cup 2019 में भारत ने एकबार फिर से पाकिस्तान को बुरी तरह से पीट दिया है। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें सातवीं बार आमने-सामने थीं और लगातार सातवीं बार पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। एक तरफ तो भारत की जीत का जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है।

पाकिस्तानी फैंस के निकले आंसू

पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मैनचेस्टर में इस महामुकाबले को देखने पहुंचे पाकिस्तानी फैंस जब स्टेडियम से बाहर निकले तो उनकी शक्ल उतरी हुई थी। कोई-कोई तो रोता हुआ भी नजर आया। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की हार से दुखी एक फैंस के आंखों से आंसू निकल आए हैं।

खिलाड़ियों पर निकाली भड़ास

मैच खत्म होने के बाद एक बंदा स्टेडियम से बाहर निकला। इसने पाकिस्तान टीम की ड्रेस पहनी हुई थी और एक बड़ा सा झंडा हाथ में लिया हुआ था। तभी मीडियावालों ने इसे रोककर इसके दुख के बारे में पूछ लिया। इसके बाद तो उस लड़के ने जो पाकिस्तानी टीम पर भड़ास निकाली, वो देखने लायक थी।

रोेते-रोते इस लड़के ने कही ये बातें

ये लड़का मीडिया से कहा रहा है, ''ये लोग (पाकिस्तानी टीम) रात में पिज्जा और बर्गर खाते रहे हैं, इन्हें क्रिकेट सिखाओ, ये दंगल लड़ेंगे, यहां कोई मजाक चल रहा है, हम इन्हें यहां सपोर्ट करने आते हैं और इनकी फिटनेस देखिए''। ये बातें बोलते वक्त लड़के की आंखों में आंसू भी देखे जा सकते हैं।

#ICCWorldCup2019 #INDvPAK #PakVsIndia You got to feel for the fans pic.twitter.com/kSlA230GP4

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार सातवीं जीत

आपको बता दें कि रविवार को खेले गइ इस महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 89 रनों से हरा दिया। विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ये लगातार सातवीं हार थी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम का इस विश्व कप में बने रहना काफी मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान की टीम की ये टूर्नामेंट में तीसरी हार थी।

This Pakistani Aunty explains why she didn't go to see her team play India. She reveals, Hitler shot dead his entire cricket team and so should Imran. Things you learn from elite Pakistani kitty party aunties. pic.twitter.com/pEd1Y9cbOV