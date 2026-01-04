39 की उम्र में भी धमाल मचा रहे डेविड वॉर्नर, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ विराट कोहली के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की

डेविड वार्नर ने बीबीएल 2025-26 सीजन के मैच नंबर 21 में अपना दूसरा बिग बैश शतक और अपने करियर का नौवां T20 शतक बनाया। सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए वार्नर ने 65 गेंदों पर नाबाद 130 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ ही वार्नर ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा शतकों के विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस उपलब्धि के साथ वार्नर ने रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर, फाफ डु प्लेसिस, आरोन फिंच, माइकल क्लिंगर और अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम आठ-आठ T20 शतक हैं।