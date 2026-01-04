39 की उम्र में भी धमाल मचा रहे डेविड वॉर्नर, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ विराट कोहली के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की

बिग बैश लीग में शतक बनाने के बाद बल्ला उठाते डेविड वॉर्नर। (फोटो सोर्स: एक्स@/ESPNcricinfo)
David Warner equals Virat Kohli record: डेविड वार्नर 39 साल की उम्र में भी बिग बैश लीग 2025-26 (BBL) में धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने होबार्ट के खिलाफ सीजन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम में वार्नर 65 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से 130 रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 9 छक्के और 11 चौके लगाए। इस पारी के साथ ही वार्नर ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों की लिस्ट में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। वहीं, रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।
डेविड वॉर्नर के विस्फोटक शतक के दम पर सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 205 रन बनाए, लेकिन यह काफी नहीं था, क्योंकि टिम वार्ड और मिच ओवेन की अगुवाई में होबार्ट ने सिडनी थंडर को छह विकेट से हरा दिया। वार्ड और ओवेन के बीच 51 गेंदों में 108 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई। वार्ड ने 49 गेंदों में 90 रन बनाए और ओवेन ने 18 गेंदों में 45 रन बनाए।
वार्ड शतक के करीब थे, तभी वे डेनियल सैम्स की गेंद पर स्कूप शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए, जिन्होंने तीन ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। जल्दी-जल्दी दो विकेट गिरने से सिडनी थंडर कुछ समय के लिए मैच में वापस आ गया। फिर निखिल चौधरी ने होबार्ट को लक्ष्य तक पहुंचाया। वह 14 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे हरिकेंस ने 13 गेंदें शेष रहते 4 विकेट पर 207 रन बना लिए।
डेविड वार्नर ने बीबीएल 2025-26 सीजन के मैच नंबर 21 में अपना दूसरा बिग बैश शतक और अपने करियर का नौवां T20 शतक बनाया। सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए वार्नर ने 65 गेंदों पर नाबाद 130 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ ही वार्नर ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों के विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस उपलब्धि के साथ वार्नर ने रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, जोस बटलर, फाफ डु प्लेसिस, आरोन फिंच, माइकल क्लिंगर और अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम आठ-आठ T20 शतक हैं।
22- क्रिस गेल
11- बाबर आजम
9-विराट कोहली
9 - रिले रोसौव
9*- डेविड वार्नर
