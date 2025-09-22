Patrika LogoSwitch to English

दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज ने वापस लिया संन्यास, पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में शामिल

डी कॉक ने 2023 के वनडे विश्व कप के बाद 50 ओवर के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था,और दक्षिण अफ्रीका के लिए उनका आखिरी सीमित ओवरों का मैच बारबाडोस में 2024 का टी-20 विश्व कप फाइनल था। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर टी-20 से संन्यास नहीं लिया। इस बीच, वह हाल ही में समाप्त हुई सीपीएल सहित दुनिया भर की टी-20 लीगों में सक्रिय रहे हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 22, 2025

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने संन्यास वापस लिया (photo - IANS)

Pakistan vs South Africa series: दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का अपना फैसले वापस ले लिया है और चयनकर्ताओं उन्हें पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे और टी20 टीमों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह नामीबिया के साथ एकमात्र टी-20 मैच भी खेलेंगे।

डी कॉक ने 2023 के वनडे विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया था



पाकिस्तान दौरे के लिए डी कॉक का चयन

वर्तमान मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने डी कॉक के साथ चर्चा की है और कहा है कि उन्होंने फिर से राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कॉनराड ने कहा, "क्विंटन की सफेद गेंद वाली टीम में वापसी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की तीव्र महत्वाकांक्षा है। हर कोई जानता है कि वह टीम में क्या गुण लाते हैं और उनकी वापसी से टीम को ही फायदा होगा।"

अपने वनडे संन्यास के समय, डी कॉक ने संकेत दिया था कि 2027 में दक्षिण अफ्रीका के घरेलू विश्व कप को देखते हुए, उन्हें वापसी के लिए मना लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय, मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन आप कभी नहीं जानते। जिदगी में अजीबोगरीब चीजे होती हैं। यह एक संभावना हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता।

Hindi News / Sports / Cricket News / दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज ने वापस लिया संन्यास, पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में शामिल

