वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने अपने नाम किया ये खास कीर्तिमान, इस मामले में सौरव गांगुली को पछाड़ा

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)
Virat Kohli, India vs New Zealand: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला आज वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मैदान पर उतरते ही पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मुक़ाबले खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 5 में आ गए हैं।
कोहली का यह 309वां वनडे मैच है। इस मैच के साथ ही विराट ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए सबसे अधिक वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवां स्थान पर आ गए हैं। गांगुली ने भारतीय टीम के लिए 308 वनडे मैचों में भाग लिया था।
विराट कोहली ने 2008 में अपना वनडे डेब्यू किया था और अब तक 296 पारियों में 14,557 रन बना चुके हैं। उनका औसत लगभग 58.46 का है, जिसमें 53 शतक और 76 अर्धशतक शामिल हैं। भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं।
भारत के लिए सबसे अधिक ODI मैच
463 - सचिन तेंदुलकर
347- महेंद्र सिंह धोनी
340- राहुल द्रविड़
334- मोहम्मद अजहरुद्दीन
309- विराट कोहली
308- सौरव गांगुली
सचिन ने 463 वनडे मैचों में हिस्सा लिया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सचिन का 24 साल लंबा करियर क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। उधर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 347 वनडे इंटरनेशनल मैचों के साथ इस भारतीय सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
