11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने अपने नाम किया ये खास कीर्तिमान, इस मामले में सौरव गांगुली को पछाड़ा

कोहली का यह 309वां वनडे मैच है। इस मैच के साथ ही विराट ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए सबसे अधिक वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवां स्थान पर आ गए हैं। गांगुली ने भारतीय टीम के लिए 308 वनडे मैचों में भाग लिया था।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 11, 2026

Virat Kohli

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)

Virat Kohli, India vs New Zealand: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला आज वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मैदान पर उतरते ही पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मुक़ाबले खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 5 में आ गए हैं।

कोहली का यह 309वां वनडे मैच है। इस मैच के साथ ही विराट ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए सबसे अधिक वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवां स्थान पर आ गए हैं। गांगुली ने भारतीय टीम के लिए 308 वनडे मैचों में भाग लिया था।

विराट कोहली ने 2008 में अपना वनडे डेब्यू किया था और अब तक 296 पारियों में 14,557 रन बना चुके हैं। उनका औसत लगभग 58.46 का है, जिसमें 53 शतक और 76 अर्धशतक शामिल हैं। भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं।

भारत के लिए सबसे अधिक ODI मैच
463 - सचिन तेंदुलकर
347- महेंद्र सिंह धोनी
340- राहुल द्रविड़
334- मोहम्मद अजहरुद्दीन
309- विराट कोहली
308- सौरव गांगुली

सचिन ने 463 वनडे मैचों में हिस्सा लिया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सचिन का 24 साल लंबा करियर क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। उधर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 347 वनडे इंटरनेशनल मैचों के साथ इस भारतीय सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

ये भी पढ़ें

महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की किस्मत नेट साइवर-ब्रंट पर टिकी, पूर्व कप्तान का बड़ा बयान
क्रिकेट
Harmanpreet Kaur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

11 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने अपने नाम किया ये खास कीर्तिमान, इस मामले में सौरव गांगुली को पछाड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में आठ विकेट खोकर 300 रन बनाए हैं। कीवी टीम के लिए डेरिल मिचेल ने सबजे ज्यादा 84 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट झटके।

क्रिकेट

वडोदरा वनडे का टिकट मिलने के बाद दो दिन सो नहीं पाया फैन, रोहित और कोहली को देखने की खुशी

क्रिकेट

महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की किस्मत नेट साइवर-ब्रंट पर टिकी, पूर्व कप्तान का बड़ा बयान

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत सीरीज से बाहर; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs NZ
क्रिकेट

ऋषभ पंत को गेंद लगते ही दौड़ पड़ा स्‍टाफ…लेकिन पास खड़े अगरकर, गंभीर और गिल का नहीं पसीजा दिल, देखें Video

Rishabh Pant Injury
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.