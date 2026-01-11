वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने अपने नाम किया ये खास कीर्तिमान, इस मामले में सौरव गांगुली को पछाड़ा

Virat Kohli, India vs New Zealand: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला आज वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मैदान पर उतरते ही पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मुक़ाबले खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 5 में आ गए हैं।