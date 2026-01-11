महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की किस्मत नेट साइवर-ब्रंट पर टिकी, पूर्व कप्तान का बड़ा बयान

जियोस्टार पर मिताली राज ने कहा, "नेट साइवर-ब्रंट की बात करें तो, हो सकता है कि उनके कुछ गेम अच्छे न रहे हों, लेकिन आप जानते हैं कि उनसे हमेशा एक बड़ी पारी आने वाली है। जब वह मैदान पर उतरीं, तो उन्होंने जो अप्रोच और इरादा दिखाया, उससे लगा कि वह टीम में योगदान देना चाहती हैं। उन्होंने पिछले गेम में ऐसा नहीं किया, लेकिन एक यूनिट के तौर पर, मुंबई इंडियंस को पता था कि अगर उन्हें जीत हासिल करनी है, तो उन्हें अच्छा करना होगा। मुंबई इंडियंस की किस्मत काफी हद तक उन पर टिकी है। जब वह अच्छा करती हैं, तो टीम अच्छा करती है।"