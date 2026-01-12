12 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

GG vs DC, WPL 2026: नंदनी शर्मा की ऐतिहासिक हैट्रिक पर भारी पड़ी सोफी डिवाइन की पारी, गुजरात ने दिल्ली को 4 रन से हराया

WPL 2026 में दिखा रोमांच! नंदनी शर्मा की ऐतिहासिक हैट्रिक और 5 विकेट हॉल के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात जायंट्स के खिलाफ मिली 4 रन से हार। सोफी डिवाइन ने खेली 95 रनों की तूफानी पारी। पढ़ें मैच की पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

Nandni Sharma and Sophie Devine

एक तरफ नंदनी शर्मा की ऐतिहासिक हैट्रिक, दूसरी तरफ सोफी डिवाइन की तूफानी पारी। WPL 2026 के चौथे मुकाबले में इन दोनों स्टार्स का जलवा! (Photo Credit- WPL/IANS)

GG Women vs DC Women: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे मुकाबले में रविवार को क्रिकेट प्रशंसकों को एक ऐसा मैच देखने को मिला जो अंत तक सांसें रोक देने वाला था। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रन के मामूली अंतर से शिकस्त दी।

हालांकि, गुजरात की जीत के बावजूद यह मुकाबला दिल्ली की युवा गेंदबाज नंदनी शर्मा के नाम रहा, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। मैच का सबसे रोमांचक पल गुजरात जायंट्स की पारी का अंतिम ओवर रहा। चंडीगढ़ की 24 वर्षीय मध्यम तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने 20वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। नंदनी ने इस ओवर में कुल चार विकेट चटकाए और WPL में अपना पहला 'फाइव विकेट हॉल' दर्ज किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 33 रन देकर 5 विकेट झटके। इसी के साथ वह लीग में हैट्रिक लेने वाली इस्सी वोंग, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस जैसे विशिष्ट क्लब में शामिल हो गईं।

सोफी डिवाइन की आतिशी पारी

इससे पहले गुजरात जायंट्स ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात की इस पारी की सूत्रधार सोफी डिवाइन रहीं, जिन्होंने स्नेह राणा के एक ही ओवर में 32 रन बटोरकर मैदान पर कोहराम मचा दिया। डिवाइन ने महज 42 गेंदों में 95 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उन्हें कप्तान एश्ले गार्डनर का भरपूर साथ मिला, जिन्होंने 49 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लौरा वोल्वार्ड्ट के प्रयासों पर फिरा पानी

वहीं, दूसरी तरफ 210 रनों के कड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही। लिजेली ली ने 86 रनों की आक्रामक पारी खेली और लौरा वोल्वार्ड्ट ने 77 रन बनाकर टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। हालाकि अंतिम ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों ने संयम बनाए रखा। गुजरात की ओर से सोफी डिवाइन और राजेश्वरी गायकवाड़ ने दो-दो विकेट लेकर दिल्ली की पारी को 205 रनों पर रोक दिया। दिल्ली की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद भी लक्ष्य से महज 5 रन दूर रह गई और नंदनी शर्मा का ऐतिहासिक प्रदर्शन टीम को जीत नहीं दिला सका। गुजरात की तरफ से काश्वी गौतम ने एक विकेट लिया।

Published on:

12 Jan 2026 12:16 am

Hindi News / Sports / Cricket News / GG vs DC, WPL 2026: नंदनी शर्मा की ऐतिहासिक हैट्रिक पर भारी पड़ी सोफी डिवाइन की पारी, गुजरात ने दिल्ली को 4 रन से हराया

