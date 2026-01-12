GG vs DC, WPL 2026: नंदनी शर्मा की ऐतिहासिक हैट्रिक पर भारी पड़ी सोफी डिवाइन की पारी, गुजरात ने दिल्ली को 4 रन से हराया

हालांकि, गुजरात की जीत के बावजूद यह मुकाबला दिल्ली की युवा गेंदबाज नंदनी शर्मा के नाम रहा, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। मैच का सबसे रोमांचक पल गुजरात जायंट्स की पारी का अंतिम ओवर रहा। चंडीगढ़ की 24 वर्षीय मध्यम तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने 20वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लगातार तीन विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। नंदनी ने इस ओवर में कुल चार विकेट चटकाए और WPL में अपना पहला 'फाइव विकेट हॉल' दर्ज किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 33 रन देकर 5 विकेट झटके। इसी के साथ वह लीग में हैट्रिक लेने वाली इस्सी वोंग, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस जैसे विशिष्ट क्लब में शामिल हो गईं।