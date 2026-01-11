IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 301 रनों का लक्ष्य, डेरिल मिचेल शतक से चूके

न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे ने 21 ओवर तक टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया और पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। भारत को पहली सफलता तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने दिलाई। उन्होंने 22वें ओवर में हेनरी निकोल्स को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराय। वह 69 गेंदों में आठ चौके की मदद से 62 रन बनाकर लौटे। इसके बाद दूसरी सफलता भी हर्षित राणा ने ही दिलाई। उन्होंने डेवोन कॉनवे को बोल्ड किया। वह 67 गेंदों में छह चौके और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे।