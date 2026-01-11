11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 301 रनों का लक्ष्य, डेरिल मिचेल शतक से चूके

India vs New Zealand, 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत के सामने 301 रनों का लक्ष्य रखा है। मिचेल ने 71 गेंद [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 11, 2026

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे वडोदरा में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

India vs New Zealand, 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत के सामने 301 रनों का लक्ष्य रखा है। मिचेल ने 71 गेंद पर पांच चौके और तीन छक्के की मदद से 84 रनों की पारी खेली।

हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे की शानदार शुरुआत

न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे ने 21 ओवर तक टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया और पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। भारत को पहली सफलता तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने दिलाई। उन्होंने 22वें ओवर में हेनरी निकोल्स को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराय। वह 69 गेंदों में आठ चौके की मदद से 62 रन बनाकर लौटे। इसके बाद दूसरी सफलता भी हर्षित राणा ने ही दिलाई। उन्होंने डेवोन कॉनवे को बोल्ड किया। वह 67 गेंदों में छह चौके और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

ऐसे गिरे न्यूजीलैंड के विकेट

28वें ओवर में 146 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लगा। मोहम्मद सिराज ने विल यंग को विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच कराया। वह 12 रन बना सके। न्यूजीलैंड को 170 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। 34वें ओवर में कुलदीप ने ग्लेन फिलिप्स को श्रेयस के हाथों कैच कराया। वह 12 रन बना सके।

डेरिल मिचेल का अर्धशतक

न्यूजीलैंड को 38वें ओवर में 198 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल हे को क्लीन बोल्ड किया। वह 18 रन बना सके। इस दौरा डेरिल मिचेल ने अपने वनडे करियर का 11वां अर्धशतक पूरा किया। 43वें ओवर में 237 के स्कोर पर कप्तान ब्रेसवेल रन आउट हो गए। श्रेयस अय्यर के डायरेक्ट थ्रो पर ब्रेसवेल को पवेलियन लौटना पड़ा। वह 16 रन बना सके।

मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने झटके विकेट

न्यूजीलैंड को 44वें ओवर में 239 के स्कोर पर सातवां झटका लगा। सिराज ने जकारी फोक्स को क्लीन बोल्ड किया। वह एक रन बना सके। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में आठ विकेट खोकर 300 रन बनाए हैं। भारत के लिए मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट झटके। वहीं कुलदीप यादव को एक सफलता हाथ लगी।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत सीरीज से बाहर; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11
क्रिकेट
IND vs NZ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

11 Jan 2026 05:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 301 रनों का लक्ष्य, डेरिल मिचेल शतक से चूके

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने अपने नाम किया ये खास कीर्तिमान, इस मामले में सौरव गांगुली को पछाड़ा

Virat Kohli
क्रिकेट

वडोदरा वनडे का टिकट मिलने के बाद दो दिन सो नहीं पाया फैन, रोहित और कोहली को देखने की खुशी

क्रिकेट

महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की किस्मत नेट साइवर-ब्रंट पर टिकी, पूर्व कप्तान का बड़ा बयान

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत सीरीज से बाहर; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs NZ
क्रिकेट

ऋषभ पंत को गेंद लगते ही दौड़ पड़ा स्‍टाफ…लेकिन पास खड़े अगरकर, गंभीर और गिल का नहीं पसीजा दिल, देखें Video

Rishabh Pant Injury
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.