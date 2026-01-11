11 जनवरी 2026,

रविवार

IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत सीरीज से बाहर; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत अचानक चोटिल हो गए हैं और पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को स्क्वाड में शामिल किया गया है।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 11, 2026

IND vs NZ

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। (photo - BCCI)

India vs New Zealand, 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे का पहला मुक़ाबला आज खेला जा रहा है। वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

भारतीय कप्तान ने क्या कहा

टॉस के दौरान गिल ने कहा, "हमारे पास आज अलग-अलग संयोजन आज़माने का अच्छा मौका है, ताकि देख सकें कि टीम के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर काम करता है। ओस की वजह से शाम में गेंदबाज़ी करना चुनौतीपूर्ण होगा, जबकि रोशनी में और ओस आने के बाद बल्लेबाज़ी थोड़ी आसान हो जाती है। विजय हज़ारे ट्रॉफी में सभी खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं और टीम का माहौल भी बेहद सकारात्मक है। हम आज छह गेंदबाज़ों के साथ उतर रहे हैं। स्पिन विभाग में वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव हैं, जबकि तेज़ गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा संभालेंगे।"

न्यूज़ीलैंड करेगा पहले बल्लेबाजी

दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन इस विकेट पर बल्लेबाज़ी भी ठीक-ठाक लग रही है। हम भारतीय मौसम और परिस्थितियों के आदी हो चुके हैं, और नेट्स में हमारी कुछ बेहतरीन सत्र हुए हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ है, न्यूज़ीलैंड के लिए खेलना हर बार गर्व का विषय होता है। भारत में वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज़ से भी यह बड़ा फ़ायदा देगी। टीम में कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन अनुभव की कमी नहीं है। बल्लेबाज़ी क्रम में थोड़ा बदलाव संभव है। क्रिस्टियन क्लार्क आज अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं, जबकि आदित्य अशोक हमारी मुख्य स्पिन गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।"

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -

भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड : माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), ज़ैकरी फॉल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक।

IND vs NZ 1st ODI Preview: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में इतनी साल से अजेय है भारत, आज होगी टॉप-2 ODI टीमों की भिड़ंत
क्रिकेट
IND vs NZ 1st ODI Preview

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Updated on:

11 Jan 2026 01:11 pm

Published on:

11 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत सीरीज से बाहर; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

