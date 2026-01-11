IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत सीरीज से बाहर; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन इस विकेट पर बल्लेबाज़ी भी ठीक-ठाक लग रही है। हम भारतीय मौसम और परिस्थितियों के आदी हो चुके हैं, और नेट्स में हमारी कुछ बेहतरीन सत्र हुए हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ है, न्यूज़ीलैंड के लिए खेलना हर बार गर्व का विषय होता है। भारत में वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज़ से भी यह बड़ा फ़ायदा देगी। टीम में कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन अनुभव की कमी नहीं है। बल्लेबाज़ी क्रम में थोड़ा बदलाव संभव है। क्रिस्टियन क्लार्क आज अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं, जबकि आदित्य अशोक हमारी मुख्य स्पिन गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।"