IND vs NZ 1st ODI Preview: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में इतनी साल से अजेय है भारत, आज होगी टॉप-2 ODI टीमों की भिड़ंत

IND vs NZ 1st ODI Preview: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार को वडोदरा में खेला जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार सात मैच जीत चुकी है। वह 2023 के बाद से न्यूजीलैंड से कोई वनडे मैच नहीं हारी है। घरेलू मैदानों पर भारत ने 2017 से मेहमान टीम के खिलाफ लगातार सात मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड युवाओं को गाइड करने के लिए कॉनवे, मिचेल और जेमीसन जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर रहेगी। वहीं, मेन इन ब्लू कप्तान गिल और उप-कप्तान श्रेयस की चोट के बाद वापसी का आकलन करने के लिए उत्सुक होंगे। सिराज को भी खुद को साबित करना होगा। ऐसे में क्रिकेट फैंस को आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप दो टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।