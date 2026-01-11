11 जनवरी 2026,

रविवार

IND vs NZ 1st ODI Preview: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में इतनी साल से अजेय है भारत, आज होगी टॉप-2 ODI टीमों की भिड़ंत

IND vs NZ 1st ODI Preview: आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप-2 भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज रविवार को मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले आपके लिए पेश है मैच प्रिव्‍यू-

भारत

image

lokesh verma

Jan 11, 2026

IND vs NZ 1st ODI Preview

प्रैक्टिस सेशन के दौरान वार्म अप करती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

IND vs NZ 1st ODI Preview: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार को वडोदरा में खेला जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार सात मैच जीत चुकी है। वह 2023 के बाद से न्यूजीलैंड से कोई वनडे मैच नहीं हारी है। घरेलू मैदानों पर भारत ने 2017 से मेहमान टीम के खिलाफ लगातार सात मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड युवाओं को गाइड करने के लिए कॉनवे, मिचेल और जेमीसन जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर रहेगी। वहीं, मेन इन ब्लू कप्तान गिल और उप-कप्तान श्रेयस की चोट के बाद वापसी का आकलन करने के लिए उत्सुक होंगे। सिराज को भी खुद को साबित करना होगा। ऐसे में क्रिकेट फैंस को आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप दो टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।

संघर्ष कर रहा वनडे क्रिकेट

कुछ समय पहले तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज इंटरनेशनल कैलेंडर पर सबसे ज्‍यादा इंतजार किए जाने वाले मुकाबलों में से एक होती थी। लेकिन, टी20 क्रिकेट के माहौल में वनडे क्रिकेट अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहा है। पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप की उलटी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए द्विपक्षीय वनडे सीरीज को अब उतनी अहमियत नहीं दी जाती।

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सबकी नजर

भारत और न्‍यूजीलैंड की सीरीज में सबका ध्‍यान एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होगा, जो टेस्‍ट और टी20 क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल ही खेलते हैं। इनके अलावा कप्तान और उप-कप्तान दोनों शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर भी सबकी नजर होगी, जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्हें खुद को साबित करना होगा।

न्यूजीलैंड युवाओं पर बहुत ज्‍यादा निर्भर

जहां भारत अपने शानदार घरेलू रिकॉर्ड को बनाए रखने की कोशिश करेगा, वहीं न्यूजीलैंड युवाओं पर बहुत ज्‍यादा निर्भर रहेगा। मिचेल सेंटनर के बाद की टी20I सीरीज के लिए टीम में शामिल होने के साथ ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल एक अनुभवहीन टीम की कप्तानी करेंगे।

क्रिस्टियन क्लार्क करेंगे डेब्यू

डेवोन कॉनवे, डेरिल मिचेल और काइल जैमीसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को अपने युवा ग्रुप को गाइड करना होगा, अगर मेहमान टीम को अपने ही मैदान पर एक वनडे पावरहाउस को चुनौती देनी है। उम्मीद है कि पेसर क्रिस्टियन क्लार्क रविवार को अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, के.एल. राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल।

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, ज़ैक फाउल्क्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे और विल यंग।

