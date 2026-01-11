11 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

IND VS NZ: कोहली ने रचा इतिहास, टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता मैच

ind vs nz odi series: तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ भारत ने 1-0 की बढ़त भी बना ली।

2 min read
भारत

image

Ashib Khan

Jan 11, 2026

India vs New Zealand Live Score,IND vs NZ 1st ODI

तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने दर्ज की जीत (Photo-IANS)

IND VS NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। भारत को कीवी टीम ने जीत के लिए 301 रन का लक्ष्य दिया था। जिसे मेजबान टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 

भारत की शुरुआत रही अच्छी

301 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। लेकिन रोहित शर्मा 26 रन बनाकर काइल जैमीसन के शिकार बने। इसके बाद उतरे विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। हालांकि वे शतक बनाने से चूक गए। कोहली भी 93 रन बनाकर जैमीसन का शिकार बन गए। 

टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 56, श्रेयस अय्यर ने 49, केएल राहुल ने 10 और हर्षित राणा ने 29 रन बनाए। 

मेहमान टीम ने बनाए 300 रन 

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही और सलामी बल्लेबाज के बीच पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी हुई। डेवोन कॉनवे ने 67 बॉल पर 56 रन की पारी खेली। वहीं हेनरी निकोल्स ने 69 गेंदों पर 62 रन बनाए। इसके बाद विल यंग और ग्लेन फिलिप्स कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों खिलाड़ी ने 12-12 रन का योगदान दिया। कीवी की टीम से सबसे ज्यादा डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। मिचेल ने 84 रन की शानदार पारी खेली।

टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने भी एक विकेट अपने नाम किया।

कोहली ने रचा इतिहास

वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली ने इतिहास भी रच दिया। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दरअसल, इस मुकाम को हासिल करने में कोहली महज 25 रन से दूर थे। कोहली ने रविवार को अपनी 623वीं पारी में यह कारनामा किया।

Updated on:

11 Jan 2026 09:42 pm

Published on:

11 Jan 2026 09:33 pm

क्रिकेट

खेल

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में आठ विकेट खोकर 300 रन बनाए हैं। कीवी टीम के लिए डेरिल मिचेल ने सबजे ज्यादा 84 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट झटके।

क्रिकेट

