IND VS NZ: कोहली ने रचा इतिहास, टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता मैच

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही और सलामी बल्लेबाज के बीच पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी हुई। डेवोन कॉनवे ने 67 बॉल पर 56 रन की पारी खेली। वहीं हेनरी निकोल्स ने 69 गेंदों पर 62 रन बनाए। इसके बाद विल यंग और ग्लेन फिलिप्स कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों खिलाड़ी ने 12-12 रन का योगदान दिया। कीवी की टीम से सबसे ज्यादा डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। मिचेल ने 84 रन की शानदार पारी खेली।