ओमान के खिलाफ जीत के बावजूद निराश दिखे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श, बोले- हम घर जाएंगे, ईमानदारी से सोचेंगे…

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) ने शानदार खेल दिखाते हुए 33 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए। यह उनके लिए इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा अर्धशतक था। बतौर कप्तान टी20 विश्व कप में लगातार दो अर्धशतक लगाने वाले मार्श दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक (2007), रोहित शर्मा (2026 में), और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप (2026 में) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। बतौर कप्तान टी20 विश्व कप में लगातार तीन अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अभी भी बाबर आजम (Babar Azam) के नाम है, जिन्होंने यह कारनामा 2021 वर्ल्ड कप में किया था।