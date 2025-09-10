IPL ऑक्शन में जिसे किसी ने नहीं खरीदा, SA20 में सबसे महंगा बिका वह विस्फोटक बल्लेबाज, एडेन मार्करम भी हुए मालामाल

22 वर्षीय डेवाल्ड ब्रेविस की बेस प्राइस 5 लाख रैंड (लगभग 25 लाख रुपये) थी, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए फ्रेंचाइजियों ने उन पर बड़ी बोली लगाई। प्रेटोरिया कैपिटल्स ने जोहानेसबर्ग सुपर किंग्स, एमआई केपटाउन और पैर्ल रॉयल्स को पीछे छोड़ते हुए ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया। इस बोली के साथ ब्रेविस ने एडेन मार्करम का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रेविस का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। हालांकि, बाद में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपये में साइन किया था। इस बार एसए20 ऑक्शन में उनकी कीमत ने सभी को चौंका दिया।