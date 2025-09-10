IPL ऑक्शन में जिसे किसी ने नहीं खरीदा, SA20 में सबसे महंगा बिका वह विस्फोटक बल्लेबाज, एडेन मार्करम भी हुए मालामाल

Dewald Brevis, SA20 Auction: दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 का अगला सीजन 26 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मंगलवार को आयोजित ऑक्शन में दुनिया भर के क्रिकेटरों पर जमकर बोली लगी। इस ऑक्शन में विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने इतिहास रच दिया और लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें प्रेटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपये) की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया।
22 वर्षीय डेवाल्ड ब्रेविस की बेस प्राइस 5 लाख रैंड (लगभग 25 लाख रुपये) थी, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए फ्रेंचाइजियों ने उन पर बड़ी बोली लगाई। प्रेटोरिया कैपिटल्स ने जोहानेसबर्ग सुपर किंग्स, एमआई केपटाउन और पैर्ल रॉयल्स को पीछे छोड़ते हुए ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया। इस बोली के साथ ब्रेविस ने एडेन मार्करम का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रेविस का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। हालांकि, बाद में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 करोड़ रुपये में साइन किया था। इस बार एसए20 ऑक्शन में उनकी कीमत ने सभी को चौंका दिया।
ऑक्शन में एडेन मार्करम को डरबन सुपर जायंट्स ने 14 मिलियन रैंड (लगभग 7 करोड़ 4 लाख रुपये) में खरीदा। मार्करम ने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को लगातार दो एसए20 खिताब जिताए हैं और उनकी कप्तानी व बल्लेबाजी का जलवा इस ऑक्शन में भी देखने को मिला। दूसरी ओर, 46 वर्षीय दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर को जोहानेसबर्ग सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। ताहिर का अनुभव और टी20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्हें इस उम्र में भी आकर्षक बनाता है।
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को डरबन सुपर जायंट्स ने 1.63 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। कॉनवे की तकनीक और टी20 में लगातार रन बनाने की क्षमता ने उन्हें इस लीग में अहम खिलाड़ी बनाया। हालांकि, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और इंग्लैंड के मोईन अली जैसे बड़े नामों को इस ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला, जो क्रिकेट प्रशंसकों के लिए आश्चर्यजनक रहा।
इस ऑक्शन में कुल 541 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के 300 और अन्य देशों के 241 खिलाड़ी शामिल थे।