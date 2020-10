IPL 2020 : इन पांच अद्भुत कैचों को देखकर दांतों तले अंगुली दबा लेंगे आप, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

नई दिल्ली। आईपीएल 2020 (IPL 2020) में खिलाड़ी ग्राउंड पर अद्भुत कारनामे कर अपने चाहने वालों और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। सीजन 13 को शुरू हुए 19 दिन गुजर चुके हैं और अब तक 21 मैच खेले गए हैं। इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को एक से बढ़कर क्रिकेट ग्राउंड्स पर अद्भुत कैच और शॉट्स देखने को मिले हैं। आज हम आपके के लिए लाए हैं आईपीएल 2020 के पांच बेहतरीन और अद्भुत कैच जो हैरान करने के साथ ही भूल नहीं पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यूएई में चल रहे आईपीएल 2020 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस ने बाउंड्री लाइन पर दो अद्भूत कैच पकड़े हैं। चाहे फिर कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) का एक हाथ से लिया कैच हो या फिर किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स नीशम की जुगलबंदी वाला कैच। इन क्षणों को भुलाया नहीं जा सकता।

Age is just a number for MS Dhoni! Stunning Catch. ❤🔥 #KKRvsCSK | #WhistlePodu pic.twitter.com/5J6riKw2ea

आईपीएल 2020 के अब तक के पांच बेहतरीन कैच पर एक नजर

1. एमएस धोनी (MS Dhoni) का 'ग्लव ऑफ' स्टनर

महेन्द्र धोनी ने आईपीएल 2020 के 21वें मैच में एक शानदार कैच लपका। स्टंप के पीछे लिए गए धोनी के इस कैच ने सबका दिल जीत लिया। दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी शिवम मावी अंतिम ओवर में ड्वेन ब्रावों की बाहर जाती गेंद पर जोरदार सिक्स लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और विकेट के पीछे चली गई। धोनी पहले ही अपने एक हाथ का ग्लव्स उतारकर तैयार थे। पहले उन्होंने उछलकर गेंद को टच किया और फिर दूसरे प्रयास में उसे आसानी से कैच कर लिया। इस तरह से धोनी ने आईपीएल 2020 में एक बेहद ही शानदार कैच लेकर जता दिया कि वे आज भी बिल्कुल फिट हैं।

Wat a catch by Nagarkoti 👏 Catch of the day 👏🙌🔥 #IPL20120 #KKRvsRR #KKRHaiTaiyaar #Kkr pic.twitter.com/K1EpDZCICh

2. कमलेश नागरकोटी (Kamlesh Nagarkoti) का डाइविंग कैच

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कमलेश नागरकोटी ने एक शानदार डाइव कैच पकड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरअसल, इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर एक गुडलेंथ बॉल पर गगुनचुंबी सिक्स लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद लंबाई में जाने की बजाय काफी हाइट में चली गई। कमलेश नागरकोटी ने गेंद पर नजर गढ़ाए रखी और गेंद के पास कर एक बेहतरीन डाइविंग कैच लिया।

What a Catch! Jadeja again proving why he is the best fielder. 🔥💯#KKRvCSK | #WhistlePodu pic.twitter.com/RTfHilDOQV