‘फाइनल खेलना और कप जीतना’, जीत की हैट्रिक लगाकर फूल नहीं समां रहे शुभमन गिल का बड़ा बयान

GT vs KKR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। जीटी की इस जीत के नायक कप्तान शुभमन गिल रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 86 रनों की दमदार पारी खेली। इस जीत के बाद गिल फूले नहीं समांए। उन्‍होंने कहा कि सिर्फ जीत ही मायने रखती है और आप जानते हैं कि फाइनल खेलना और कप जीतना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।