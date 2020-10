Happy Birthday : गौतम गंभीर से युवराज सिंह ने कमेंट कर पूछा,'भाई केक कहां है'

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) बुधवार को अपना 39वां जन्मदिन (39th Birthday ) मना रहे हैं। इस खास मौके पर गंभीर को क्रिकेट जगत के उनके साथी खिलाड़ी और फैंस जन्मदिन की बधाईयां दे रहे हैं। गंभीर के जन्मदिन (Gautam Gambhir Birthday) पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'मिस्टर जीजी @GautamGambhir इस खास दिन पर आपको बहुत प्यार और शुभकामनाएं। प्रार्थना है कि आप यूं ही समाज के लिए नेक और निस्वार्थ काम की बड़ी पारी खेलते रहें। वैसे केक कहां है भाई?'

Mr. GG @GautamGambhir sending you loads of love and best wishes for your special day 🎂 May you always continue to score big hits through your noble and selfless work for society 💪🏻 Waise cake kahan hai bhai? 🤪😂 pic.twitter.com/yZCDyEOp3M — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 14, 2020

Happy birthday Gauti bhai ⁦@GautamGambhir⁩. May you keep inspiring everyone with you amazing work & continue to make us all proud. Wishing you the best of health & happiness. pic.twitter.com/Tv0tT2OeTP — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) October 14, 2020

वहीं सुरेश रैना (Suresh Raina) ने लिखा,'हैपी बर्थडे गौती भाई @GautamGambhir, प्रार्थना है कि आप अपने शानदार काम से सभी को प्रेरित और हमें गौरवांवित करते रहें। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। इसके साथ ही बीसीसीआई (BCCI) ने ट्वीट कर लिखा, 'जन्मदिन बहुत-बहुत शुभकामनाएं गौतम गंभीर।' आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें बधाई दी है।

2007 World T20-winner 🏆

2011 World Cup-winner 🏆

242 international matches, 10,324 runs 👌 👌



Wishing @GautamGambhir a very happy birthday. 🎂👏#TeamIndia pic.twitter.com/UaERKjQUOH — BCCI (@BCCI) October 14, 2020

🏆 ICC @cricketworldcup 2011 final

🎯 Chase of 275

☝️ Walked in at 0/1

🏏 Walked out with 52 needed off 52 balls

⭐ 97 runs, 122 balls, nine fours



Celebrate Gautam Gambhir's birthday by revisiting this special knock! pic.twitter.com/Bj9Dr27kNy — ICC (@ICC) October 14, 2020

दो बार वर्ल्डकप विजेता टीम के हिस्सा रहे

भारत की और से गौतम गंभीर ने 242 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10324 रन बनाए। गंभीर वर्ष 2007 में वर्ल्ड टी20 और 2011 में वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के सदस्य भी थे। वर्ष 2009 में वह आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों में नंबर वन रैकिंग पर पहुंचे। इसके साथ उन्हें इसी साल आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था।

🖐️ Only 🇮🇳 player to score five centuries in consecutive Tests

👬 Scored 4412 Test runs with Virender Sehwag – the most by an Indian opening pair

🏅 India's highest run-scorer in the finals of the 2007 @T20WorldCup and 2011 @cricketworldcup



Happy birthday to @GautamGambhir 🎂 pic.twitter.com/VoEmpPJwjY — ICC (@ICC) October 14, 2020

Gautam Gambhir is one of four batsmen in history to score centuries in five consecutive Tests – only the great Don Bradman, with six, has scored more 😲



Happy birthday, @GautamGambhir! pic.twitter.com/ZpnFewB4Qj — Wisden India (@WisdenIndia) October 14, 2020

केकेआर दो बार जीताई आईपीएल ट्रॉफी

गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम दो बार वर्ष 2012 और 2014 में आईपीएल की चैंपियन बनी थी।