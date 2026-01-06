6 जनवरी 2026,

हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का हाथ थामे मुंबई के इवेंट में आए नजर, वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगाई ‘आग’

Hardik Pandya and Mahieka Sharma: भारतीय टीम के स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुंबई के एक इवेंट का है, जिसमें ये जोड़ी शरीक हुई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 06, 2026

Hardik Pandya and Mahieka Sharma

हार्दिक पंड्या और माहिका शर्मा। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Hardik Pandya and Mahieka Sharma: क्रिकेटर हार्दिक पंड्या टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले ब्रेक पर हैं। सोमवार शाम को वह मुंबई में यूनाइटेड इन ट्रायम्फ इवेंट में अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ शामिल हुए। दोनों के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हार्दिक और माहिका पैपराजी के लिए पोज देने से पहले एक-दूसरे का हाथ थामे हुए एक-दूसरे को देख मुस्कुराते हुए नजर आए। इस इवेंट में दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहने थे।

'बहुत अच्छे लगते हैं… एकदम परफेक्ट…'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर एक फैन ने रिएक्ट करते हुए कहा कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं… एकदम परफेक्ट… क्लास…।" एक व्यक्ति ने लिखा, "बस कुछ महीनों के लिए... जो आदमी अपने बेटे की मां की इज्जत नहीं करता, वह किसी भी औरत के साथ नहीं टिकेगा!" वहीं, एक ने कमेंट में लिखा, "रब ने बना दी जोड़ी। वे साथ में खुश दिखते हैं। भगवान भला करे।" एक अन्‍य यूजर ने कमेंट लिखा, "अरे वाह, कितनी प्यारी तरह से वे हाथ पकड़े हुए हैं।"

पिछले साल ही किया था रिलेशनशिप का खुलासा

बता दें कि हार्दिक और माहिका के रिश्‍ते की पुष्टि पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जब इस जोड़ी ने खुद के रिलेशनशिप को जगजाहिर किया था। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया था। हार्दिक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर माहिका के साथ कई तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। वे साथ में छुट्टियों पर भी गए।

सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ भी जुड़ा था नाम

हार्दिक के बारे में इससे पहले अफवाह थी कि वह यूके की सिंगर जैस्मिन वालिया को डेट कर रहे हैं। जब हार्दिक खेल रहे थे, तब वालिया को स्टेडियम में देखा गया था। उन्हें मुंबई इंडियंस (MI) टीम बस में भी देखा गया, जब मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ उनका आईपीएल मैच हुआ था। बाद में पता चला कि वे अलग हो गए और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया।

नताशा स्टेनकोविक के साथ चार साल तक चला रिश्‍ता

ज्ञात हो कि हार्दिक ने कोविड-19 महामारी के दौरान नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी। इसके बाद 30 जुलाई 2020 को बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ। कई महीनों की अटकलों के बाद पिछले साल जुलाई में दोनों ने अलग होने की पुष्टि की थी। एक बयान में उन्होंने कहा था कि चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और सब कुछ किया और हमें लगता है कि यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है। यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि हमने साथ मिलकर एक परिवार बनाया था।

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

06 Jan 2026 07:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का हाथ थामे मुंबई के इवेंट में आए नजर, वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगाई ‘आग’

