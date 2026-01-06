हार्दिक पंड्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का हाथ थामे मुंबई के इवेंट में आए नजर, वीडियो ने सोशल मीडिया पर लगाई ‘आग’

ज्ञात हो कि हार्दिक ने कोविड-19 महामारी के दौरान नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी। इसके बाद 30 जुलाई 2020 को बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ। कई महीनों की अटकलों के बाद पिछले साल जुलाई में दोनों ने अलग होने की पुष्टि की थी। एक बयान में उन्होंने कहा था कि चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और सब कुछ किया और हमें लगता है कि यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है। यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि हमने साथ मिलकर एक परिवार बनाया था।