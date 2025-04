RR Playoffs Scenarios: छह हार के बाद Rajasthan Royals की उम्मीदें अभी बरकरार, प्लेऑफ के लिए बस करना होगा यह..

राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकेगा? IPL 2025 में हर टीम को कुल 14-14 मैच खेलने हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 8 मैच खेले हैं, यानी उसे अभी 6 मैच और खेलने हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक सिर्फ दो मैच जीते हैं, जिससे उसे 4 अंक अर्जित किए हैं। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे अब 12 अंक और चाहिए। यानी राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उसे शेष सभी मैचों में शानदार खेल दिखाना होगा और जीत हासिल करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे शेष 6 मैच में 12 अंक हासिल करने होंगे, तभी कुल 16 अंक के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में प्रवेश कर सकेगी। इतना ही नहीं, शेष मुकाबलों में जीत के साथ ही साथ नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा, इसके लिए उसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। यदि राजस्थान रॉयल्स शेष 6 मैच में से एक भी मुकाबला हारती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के शेष मुकाबले

RCB vs RR – एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरुRR vs GT- एसएमएस स्टेडियम, जयपुरRR vs MI- एसएमएस स्टेडियम, जयपुरKKR vs RR – ईडन गार्डंस, कोलकाताCSK vs RR- एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नईRR vs PBKS – एसएमएस स्टेडियम, जयपुर