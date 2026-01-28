U19 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, बचे हुए 3 स्थानों के लिए ये 5 टीमें दावेदार

यानी अब तक के टूर्नामेंट और टीमों के प्रदर्शन को देखा जाए, तो भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि श्रीलंका की टीम इन समीकरणों को बदल सकती है। अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है, तो स्थिति बदल सकती है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह पक्की हो चुकी है, जो बुलावायो के क्विंस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा।