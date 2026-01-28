28 जनवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, बचे हुए 3 स्थानों के लिए ये 5 टीमें दावेदार

U19 World Cup 2026 Semifinal Scenario: भारतीय टीम अगर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हार भी जाती है, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। चलिए समझते हैं पूरा समीकरण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 28, 2026

U19 world cup 2026

अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- IANS)

ICC Men's U19 World Cup 2026 Semifinal Scenario: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की पहली सेमीफाइनल टीम कंफर्म हो चुकी है। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम ने वेस्टइंडीज को रोमांचक मुकाबले में 22 रन से हराकर अंतिम चार में जगह बना ली है। अब इस ग्रुप से सिर्फ एक ही टीम अगले दौर में पहुंच सकती है और इस रेस में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं।

दोनों टीमों ने अब तक तीन-तीन मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दो-दो मैच जीते हैं। अफगानिस्तान को जहां श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वहीं श्रीलंकाई टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। श्रीलंका की टीम 29 जनवरी यानी गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेगी, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वहीं अफगानिस्तान का 30 जनवरी को आयरलैंड से मुकाबला है। ऐसे में अफगानिस्तान के अगले दौर में पहुंचने की संभावना ज्यादा लग रही है।

ये टीमें सेमीफाइनल की रेस में शामिल

दूसरी ओर, सुपर सिक्स ग्रुप-2 की बात करें तो यहां अभी भी तीन टीमें सेमीफाइनल की रेस में शामिल हैं, जबकि तीन टीमें डिस्क्वालिफाई हो चुकी हैं। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिंबॉब्वे की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। वहीं भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें अभी भी रेस में बनी हुई हैं।

भारत और इंग्लैंड जहां 6-6 अंकों के साथ टॉप-2 पर बने हुए हैं, वहीं पाकिस्तान की टीम तीसरे स्थान पर है, जिसे इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतीय टीम को अपना आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, जबकि इंग्लैंड का इस सुपर सिक्स ग्रुप में आखिरी मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत की संभावना ज्यादा है।

भारतीय टीम की राह आसान

वहीं अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करती है, तो वह सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। अगर भारत हार भी जाता है, तो भी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि उसका रन रेट काफी बेहतर है। ऐसे में अगर भारतीय टीम एकतरफा मुकाबले में हार नहीं झेलती या मैच कांटे का रहता है, तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है।

यानी अब तक के टूर्नामेंट और टीमों के प्रदर्शन को देखा जाए, तो भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि श्रीलंका की टीम इन समीकरणों को बदल सकती है। अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है, तो स्थिति बदल सकती है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह पक्की हो चुकी है, जो बुलावायो के क्विंस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा।

IND vs NZ 4th T20: ईशान किशन इस वजह से हुए प्लेइंग 11 से बाहर, उनका रिप्लेसमेंट सुन पकड़ लेंगे सिर
क्रिकेट
IND vs NZ

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Jan 2026 09:58 pm

Published on:

28 Jan 2026 09:57 pm

