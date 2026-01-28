IND vs NZ 4th T20: ईशान किशन इस वजह से हुए प्लेइंग 11 से बाहर, उनका रिप्लेसमेंट सुन पकड़ लेंगे सिर

हालांकि, सूर्यकुमार यादव ने इसकी वजह भी बताई और यह भी कहा कि अक्षर पटेल को पूरी तरह फिट होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। इसके बाद जब ईशान किशन के रिप्लेसमेंट का नाम सामने आया, तो फैंस हैरान रह गए। दरअसल, ईशान किशन एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं और उन्होंने इस सीरीज में अब तक तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगाया है, लेकिन उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो एक तेज गेंदबाज हैं। सूर्या ने बताया की नीगल इंजरी की वजह से इस मैच से उन्हें बाहर होना पड़ा है।