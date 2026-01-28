IND vs NZ 4th T20: ईशान किशन इस वजह से हुए प्लेइंग 11 से बाहर, उनका रिप्लेसमेंट सुन पकड़ लेंगे सिर

ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी (Photo - EspncricInfo)
Ishan Kishan Drop for Team India Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। इस मैच में ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद जब उन्होंने ईशान किशन को बाहर किए जाने की जानकारी दी, तो स्टेडियम में मौजूद फैंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
हालांकि, सूर्यकुमार यादव ने इसकी वजह भी बताई और यह भी कहा कि अक्षर पटेल को पूरी तरह फिट होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। इसके बाद जब ईशान किशन के रिप्लेसमेंट का नाम सामने आया, तो फैंस हैरान रह गए। दरअसल, ईशान किशन एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं और उन्होंने इस सीरीज में अब तक तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगाया है, लेकिन उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो एक तेज गेंदबाज हैं। सूर्या ने बताया की नीगल इंजरी की वजह से इस मैच से उन्हें बाहर होना पड़ा है।
सूर्यकुमार यादव ने ये भी बताया कि टीम के पास पहले से ही पांच बेहतरीन गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं। भारतीय टीम इस सीरीज में 3-0 से आगे है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह भारतीय टीम की आखिरी टी20 सीरीज है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे मुंबई में इकट्ठा होगी, जहां वह वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करेगी।
भारतीय टीम को 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना पहला वर्ल्ड कप मुकाबला खेलना है, जो यूएसए के खिलाफ होगा। हालांकि, इससे पहले 4 फरवरी को भारतीय टीम एक वॉर्म-अप मैच खेलेगी, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।
टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग