इन गलतियों की वजह से चौथा T20 हारा भारत, शिवम दुबे की तूफानी पारी भी गई बेकार

न्यूजीलैंड ने 50 रनों से हराया भारत
IND vs NZ: विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रनों से मात दी। इस जीत के साथ कीवी टीम ने सीरीज में अपना खाता खोला, लेकिन भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की मजबूत बढ़त बनाए रखी। निर्णायक मैच अब 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने सलामी जोड़ी के दम पर शानदार शुरुआत की। डेवोन कॉन्वे और टिम सीफर्ट ने सिर्फ 8.2 ओवर में 100 रन की साझेदारी की, जो भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर टी20 में किसी टीम का सबसे तेज शतक बना। कॉन्वे 23 गेंदों में 44 रन (4 चौके, 3 छक्के) बनाकर आउट हुए। सीफर्ट ने फिर मोर्चा संभाला और 36 गेंदों में 62 रन (7 चौके, 3 छक्के) ठोके। ग्लेन फिलिप्स ने 24 और डेरिल मिचेल ने नाबाद 39 रन (18 गेंद) बनाकर टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन संजू 24 और रिंकू 39 रन बनाकर आउट हो गए।
82 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद शिवम दुबे ने हर्षित राणा (9) के साथ 27 गेंदों में 63 रन की साझेदारी की। दुबे ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 23 गेंदों में 65 रन (3 चौके, 7 छक्के) बनाए। यह टी20 इंटरनेशनल में भारतीयों का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक था, लेकिन दुबे रन आउट हो गए। भारत 18.4 ओवर में 165 रन पर सिमट गया।
न्यूजीलैंड की स्पिनरों ने मैच फिनिश किया। मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट झटके, जबकि जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने 2-2 विकेट लिए। मैट हेनरी और जैकरी फॉल्क्स को 1-1 सफलता मिली।
