क्रिकेट

इन गलतियों की वजह से चौथा T20 हारा भारत, शिवम दुबे की तूफानी पारी भी गई बेकार

IND vs NZ: विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए चौथे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रनों से करारी शिकस्त दी।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 28, 2026

New Zealand defeated India by 50 runs

न्यूजीलैंड ने 50 रनों से हराया भारत

IND vs NZ: विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रनों से मात दी। इस जीत के साथ कीवी टीम ने सीरीज में अपना खाता खोला, लेकिन भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की मजबूत बढ़त बनाए रखी। निर्णायक मैच अब 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।

टिम सीफर्ट और डेवोन कॉन्वे ने उड़ाई भारत की गेंदबाजी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने सलामी जोड़ी के दम पर शानदार शुरुआत की। डेवोन कॉन्वे और टिम सीफर्ट ने सिर्फ 8.2 ओवर में 100 रन की साझेदारी की, जो भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर टी20 में किसी टीम का सबसे तेज शतक बना। कॉन्वे 23 गेंदों में 44 रन (4 चौके, 3 छक्के) बनाकर आउट हुए। सीफर्ट ने फिर मोर्चा संभाला और 36 गेंदों में 62 रन (7 चौके, 3 छक्के) ठोके। ग्लेन फिलिप्स ने 24 और डेरिल मिचेल ने नाबाद 39 रन (18 गेंद) बनाकर टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली।

भारत की शुरुआत ध्वस्त, मिडिल ऑर्डर भी फेल

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े, लेकिन संजू 24 और रिंकू 39 रन बनाकर आउट हो गए।

82 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद शिवम दुबे ने हर्षित राणा (9) के साथ 27 गेंदों में 63 रन की साझेदारी की। दुबे ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 23 गेंदों में 65 रन (3 चौके, 7 छक्के) बनाए। यह टी20 इंटरनेशनल में भारतीयों का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक था, लेकिन दुबे रन आउट हो गए। भारत 18.4 ओवर में 165 रन पर सिमट गया।

न्यूजीलैंड की स्पिन जोड़ी ने किया कमाल

न्यूजीलैंड की स्पिनरों ने मैच फिनिश किया। मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट झटके, जबकि जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने 2-2 विकेट लिए। मैट हेनरी और जैकरी फॉल्क्स को 1-1 सफलता मिली।

इन चार वजह से हारी टीम इंडिया

  1. पहली गलती हर्षित राणा की जमकर पिटाई हुई उन्होंने 4 ओवर में 54 लुटा दिए।
  2. इसके अलावा इस मुकाबले में भारतीय ओपनर बिल्कुल नहीं चले।
  3. संजू सैमसंग एक बार फिर से फ्लॉप रहे।
  4. मिडिल ऑर्डर्स भी कुछ खास नहीं कर पाया।

Updated on:

28 Jan 2026 11:01 pm

Published on:

28 Jan 2026 10:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इन गलतियों की वजह से चौथा T20 हारा भारत, शिवम दुबे की तूफानी पारी भी गई बेकार
