इन गलतियों की वजह से चौथा T20 हारा भारत, शिवम दुबे की तूफानी पारी भी गई बेकार

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने सलामी जोड़ी के दम पर शानदार शुरुआत की। डेवोन कॉन्वे और टिम सीफर्ट ने सिर्फ 8.2 ओवर में 100 रन की साझेदारी की, जो भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर टी20 में किसी टीम का सबसे तेज शतक बना। कॉन्वे 23 गेंदों में 44 रन (4 चौके, 3 छक्के) बनाकर आउट हुए। सीफर्ट ने फिर मोर्चा संभाला और 36 गेंदों में 62 रन (7 चौके, 3 छक्के) ठोके। ग्लेन फिलिप्स ने 24 और डेरिल मिचेल ने नाबाद 39 रन (18 गेंद) बनाकर टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली।