IND vs NZ 4th T20: रिंकू सिंह के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 9 साल बाद किसी भारतीय ने किसी ये कारनामा

रिंकू सिंह (फोटो- IANS)
IND vs NZ 4th T20 Score Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से टिम शेफर्ड ने 62 रन और डेवोन कॉनवे ने 44 रन की पारी खेली। इसके अलावा आखिरी ओवरों में डेरिल मिचेल ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन बनाए।
भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि हर्षित राणा ने चार ओवर में 54 रन लुटा दिए। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर एक बदलाव के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, जबकि ईशान किशन को निगल इंजरी की वजह से बाहर बैठना पड़ा।
डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ड ने न्यूजीलैंड को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने डेवोन कॉनवे को आउट कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। कॉनवे शतक से चूक गए और 23 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। इसके बाद रचिन रवींद्र जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। टिम शेफर्ड 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने। उन्होंने 36 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे।
इसके बाद न्यूजीलैंड के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। ग्लेन फिलिप्स ने 24 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन 9 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल सैंटनर 11 और जैकरी फॉक्स 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, डेरिल मिचेल ने आखिरी ओवरों में 18 गेंदों में 39 रन ठोककर न्यूजीलैंड को 215 के स्कोर तक पहुंचा दिया।
भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने भी दो विकेट लिए, लेकिन उन्होंने चार ओवर में 39 रन खर्च किए। जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 38 रन देकर एक विकेट हासिल किया, जबकि रवि बिश्नोई को भी एक सफलता मिली। हालांकि, इस दौरान हर्षित राणा ने चार ओवर में 54 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपने नाम एक बड़ा कारनामा कर लिया। वह भारत के दूसरे ऐसे फील्डर बन गए हैं, जिन्होंने एक ही मुकाबले में चार कैच लपके हों। इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में एक मैच में चार कैच पकड़े थे।
