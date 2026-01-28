28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 4th T20: रिंकू सिंह के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 9 साल बाद किसी भारतीय ने किसी ये कारनामा

IND vs NZ 4th T20 Update: विशाखापत्तनम में हर्षित राणा की जमकर कुटाई हुई और उन्होंने 4 ओवर में 54 रन लुटाए। इस दौरान उन्होंने एक भी सफलता नहीं मिली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 28, 2026

रिंकू सिंह (फोटो- IANS)

रिंकू सिंह (फोटो- IANS)

IND vs NZ 4th T20 Score Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से टिम शेफर्ड ने 62 रन और डेवोन कॉनवे ने 44 रन की पारी खेली। इसके अलावा आखिरी ओवरों में डेरिल मिचेल ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन बनाए।

ईशान हुए प्लेइंग 11 से बाहर

भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि हर्षित राणा ने चार ओवर में 54 रन लुटा दिए। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर एक बदलाव के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, जबकि ईशान किशन को निगल इंजरी की वजह से बाहर बैठना पड़ा।

डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ड ने न्यूजीलैंड को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने डेवोन कॉनवे को आउट कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। कॉनवे शतक से चूक गए और 23 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। इसके बाद रचिन रवींद्र जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। टिम शेफर्ड 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने। उन्होंने 36 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे।

इसके बाद न्यूजीलैंड के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। ग्लेन फिलिप्स ने 24 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन 9 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल सैंटनर 11 और जैकरी फॉक्स 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, डेरिल मिचेल ने आखिरी ओवरों में 18 गेंदों में 39 रन ठोककर न्यूजीलैंड को 215 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने भी दो विकेट लिए, लेकिन उन्होंने चार ओवर में 39 रन खर्च किए। जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 38 रन देकर एक विकेट हासिल किया, जबकि रवि बिश्नोई को भी एक सफलता मिली। हालांकि, इस दौरान हर्षित राणा ने चार ओवर में 54 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

रिंकू सिंह ने किया कमाल

इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपने नाम एक बड़ा कारनामा कर लिया। वह भारत के दूसरे ऐसे फील्डर बन गए हैं, जिन्होंने एक ही मुकाबले में चार कैच लपके हों। इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में एक मैच में चार कैच पकड़े थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

28 Jan 2026 09:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 4th T20: रिंकू सिंह के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 9 साल बाद किसी भारतीय ने किसी ये कारनामा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया, बचे हुए 3 स्थानों के लिए ये 5 टीमें दावेदार

U19 world cup 2026
क्रिकेट

जिसकी बैटिंग देख खौफ में थे दुनिया के गेंदबाज! वही हुआ चोटिल, टीम इंडिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Ishan Kishan
क्रिकेट

IND vs NZ 4th T20: ईशान किशन इस वजह से हुए प्लेइंग 11 से बाहर, उनका रिप्लेसमेंट सुन पकड़ लेंगे सिर

IND vs NZ
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे पाक खिलाड़ी, जानें PCB क्यों उठाने जा रहा ये कदम

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

फॉर्म में लौटते ही सूर्यकुमार को फायदा, T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, जानें कौन है नंबर 1 बल्लेबाज

Suryakumar yadav and abhishek sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.