IND vs NZ 4th T20: रिंकू सिंह के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 9 साल बाद किसी भारतीय ने किसी ये कारनामा

डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ड ने न्यूजीलैंड को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने डेवोन कॉनवे को आउट कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। कॉनवे शतक से चूक गए और 23 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। इसके बाद रचिन रवींद्र जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए। टिम शेफर्ड 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने। उन्होंने 36 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे।