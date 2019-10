आईसीसी ने साहा की तस्वीर ट्वीट कर पूछा सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर का नाम, जवाब मिला धोनी

नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी वृद्धिमान साहा संभाल रहे हैं और इस दौरान विकेट के पीछे इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है कि आईसीसी ने उनकी तारीफ में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उनकी तस्वीर डाली है। इसके बाद उसने प्रशंसकों से पूछा कि इस समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर है। लेकिन जैसी की उम्मीद थी कि इस शानदार प्रदर्शन के बाद लोग वृद्धिमान साहा का ही नाम लेंगे, लेकिन इसके बदले ट्विटर पर प्रशंसकों का चौंकाने वाला जवाब आया।

प्रशंसकों ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया सर्वश्रेष्ठ

इसके जवाब में न सिर्फ भारतीय प्रशंसक, बल्कि दुनियाभर के प्रशंसकों ने अपने जवाब में महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रशंसकों ने भी महेंद्र सिंह धोनी को लीजेंड बताया। एक पाकिस्तानी प्रशंसक मोहम्मद जीशान ने कहा कि बिना शक के महेंद्र सिंह धोनी। वह सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट में लीजेंड विकेटकीपर हैं और यही बात वह विराट कोहली के बारे में भी कहना चाहेंगे। एक ने कहा कि बहुत विकेटकीपर तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। एक ने लिखा अब भी एमएस धोनी, बाकी सब दिवाली की फुलझड़ी की तरह हैं। थोड़ी देर जलेगी फिर बुझ जाएगी। एमएस धोनी अमर जवान ज्योति की तरह हैं, वह हमेशा जलते रहेंगे और हमारी शान रहेंगे।

Who is the best keeper in international cricket at the moment? pic.twitter.com/dejcsKuLur