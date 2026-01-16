ICC ने बड़ी गलती सुधारी, विराट कोहली की नंबर-1 रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे

ICC makes correction in Virat Kohli’s No.1 ranking: पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 91 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर वे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे। यह उपलब्धि 1736 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हासिल हुई है। वे आखिरी बार जुलाई 2021 में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने थे।