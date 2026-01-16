ICC ने बड़ी गलती सुधारी, विराट कोहली की नंबर-1 रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली 52वां वनडे शतक लगाने के बाद जश्न मनाते हुए । (Photo- EspnCricInfo)
ICC makes correction in Virat Kohli’s No.1 ranking: पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 91 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर वे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे। यह उपलब्धि 1736 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हासिल हुई है। वे आखिरी बार जुलाई 2021 में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने थे।
हालांकि, रैंकिंग अपडेट के दौरान आईसीसी से एक बड़ी चूक हो गई। शुरुआती बयान और ग्राफिक्स में कोहली के नंबर-1 रहने के कुल दिनों को मात्र 825 बताया गया था। यह आंकड़ा गलत निकला, जिसे बाद में सुधार लिया गया। अब आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि कोहली कुल 1,547 दिनों तक वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 रहे हैं। यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा नंबर-1 पोजीशन पर बिताया गया तीसरा सबसे लंबा समय है।
इस सूची में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के महान विव रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने 2,306 दिनों तक शीर्ष स्थान संभाला। दूसरे नंबर पर ब्रायन लारा हैं, जिनके नाम 2,079 दिन दर्ज हैं। कोहली अब भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा समय तक नंबर-1 रहने का रिकॉर्ड रखते हैं और कुल मिलाकर यह उनकी 11वीं बार है जब वे इस शिखर पर पहुंचे हैं। पहली बार वे अक्टूबर 2013 में नंबर-1 बने थे।
आईसीसी ने अपने ताजा अपडेट में लिखा, "पूर्व भारतीय कप्तान अक्टूबर 2013 में पहली बार वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे और अब तक कुल 1547 दिन नंबर 1 पर रह चुके हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। वह ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स हैं, जो 2,306 दिनों तक टॉप पोजीशन पर रहे थे।"
कोहली पहली बार साल 2013 में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने थे। फिर 2017 में दूसरी बार कोहली ने बादशाहत हासिल की। इसके बाद वे लगातार 4 साल तक नंबर 1 पर ही रहे। जहां उन्होंने 2018 में अपनी सबसे ज्यादा 909 रेटिंग अंक हासिल किए। ये 21वीं सदी में किसी भी बल्लेबाज की सबसे अच्छी रेटिंग थी।
