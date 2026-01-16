मुश्किल में टीम इंडिया, वाशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं जगह? एक IPL में ठोक चुका है 500 रन

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। (फोटो सोर्स: IANS)
Washington Sundar Replacement, T20 World Cup 2026: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सुंदर को वडोदरा में वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान चोट लग गई थी। उन्हें उबरने में कुछ और हफ्ते लगेंगे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सुंदर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए समय पर फिट हो पाएंगे या नहीं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज 21 जनवरी से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगी। यह दोनों देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी। वॉशिंगटन के शनिवार को बेंगलुरु में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COI) में रिपोर्ट करने की संभावना है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपनी रिकवरी टाइमलाइन के बारे में और पता चलेगा।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि वाशिंगटन टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए तो उनकी जगह कौन ले सकता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे टीम में सुंदर की जगह 26 वर्षीय आयुष बडोनी को शामिल किया है, जिससे उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। ऐसे में उन्हें टी20 टीम में भी मौका दिया जा सकता है। उनके अलावा शाहबाज अहमद दूसरे विकल्प के रूप में हैं। शाहबाज भारत के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं। उनके नाम 3 वनडे में तीन और दो टी20 इंटरनेशनल में 2 विकेट भी दर्ज हैं।
रियान पराग पिछले कुछ समय से चोट के कारण क्रिकेट फील्ड से दूर हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं लिया था। अगर वह फिट होते हैं तो वह भी वाशिंगटन सुंदर के रूप में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। पराग के पास तीन-चार ओवर टी20 में निकालने के अलावा अच्छी बैटिंग की भी काबिलियत है। आईपीएल में वे एक सीजन में 500 से ज्यादा रन भी ठोक चुके हैं।
यह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारत को लगा दूसरा झटका है। इससे पहले तिलक वर्मा सीरीज से बाहर हो गए थे। रविवार को बीसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें बाईं निचली पसली के क्षेत्र में तेज दर्द महसूस हुआ था।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 23 जनवरी को रायपुर में दूसरा टी20 मैच आयोजित होगा। तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाना है। इसके बाद 28 जनवरी को चौथा मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। सीरीज का अंतिम मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में होगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग