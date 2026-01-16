16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मुश्किल में टीम इंडिया, वाशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं जगह? एक IPL में ठोक चुका है 500 रन

वाशिंगटन टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए तो उनकी जगह कौन ले सकता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे टीम में सुंदर की जगह 26 वर्षीय आयुष बडोनी को शामिल किया है, जिससे उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। ऐसे में उन्हें टी20 टीम में भी मौका दिया जा सकता है। उनके अलावा शाहबाज अहमद दूसरे विकल्प के रूप में हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 16, 2026

Washington Sundar Injury

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। (फोटो सोर्स: IANS)

Washington Sundar Replacement, T20 World Cup 2026: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। सुंदर को वडोदरा में वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान चोट लग गई थी। उन्हें उबरने में कुछ और हफ्ते लगेंगे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सुंदर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए समय पर फिट हो पाएंगे या नहीं।

वॉशिंगटन की रिकवरी में लगेगा समय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज 21 जनवरी से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगी। यह दोनों देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी। वॉशिंगटन के शनिवार को बेंगलुरु में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COI) में रिपोर्ट करने की संभावना है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपनी रिकवरी टाइमलाइन के बारे में और पता चलेगा।

आयुष बडोनी को मिली जगह

ऐसे में सवाल यह उठता है कि वाशिंगटन टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए तो उनकी जगह कौन ले सकता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे टीम में सुंदर की जगह 26 वर्षीय आयुष बडोनी को शामिल किया है, जिससे उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। ऐसे में उन्हें टी20 टीम में भी मौका दिया जा सकता है। उनके अलावा शाहबाज अहमद दूसरे विकल्प के रूप में हैं। शाहबाज भारत के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं। उनके नाम 3 वनडे में तीन और दो टी20 इंटरनेशनल में 2 विकेट भी दर्ज हैं।

रियन पराग भी हो सकते हैं विकल्प

रियान पराग पिछले कुछ समय से चोट के कारण क्रिकेट फील्ड से दूर हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं लिया था। अगर वह फिट होते हैं तो वह भी वाशिंगटन सुंदर के रूप में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। पराग के पास तीन-चार ओवर टी20 में निकालने के अलावा अच्छी बैटिंग की भी काबिलियत है। आईपीएल में वे एक सीजन में 500 से ज्यादा रन भी ठोक चुके हैं।

यह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारत को लगा दूसरा झटका है। इससे पहले तिलक वर्मा सीरीज से बाहर हो गए थे। रविवार को बीसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें बाईं निचली पसली के क्षेत्र में तेज दर्द महसूस हुआ था।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 23 जनवरी को रायपुर में दूसरा टी20 मैच आयोजित होगा। तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाना है। इसके बाद 28 जनवरी को चौथा मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। सीरीज का अंतिम मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में होगा।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बढ़ाई टेंशन, बदलनी पड़ेगी भारतीय टीम!
क्रिकेट
T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

16 Jan 2026 08:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मुश्किल में टीम इंडिया, वाशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं जगह? एक IPL में ठोक चुका है 500 रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, नवीन उल हक चोट के चलते बाहर, राशिद ख़ान ने छोड़ी SA20

Afghanistan cricket team
क्रिकेट

ICC ने बड़ी गलती सुधारी, विराट कोहली की नंबर-1 रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे

Virat Kohli Records
क्रिकेट

WPL 2026: 12 चौकों के साथ हरलीन ने खेली 64 रन की तूफानी पारी, यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत

WPL 2026
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ी राहत, नेट्स में लौटा ये खतरनाक तेज गेंदबाज, क्या टीम में मिलेगी जगह?

PAK vs SA 1st ODI Highlights
क्रिकेट

ICC Player of the Months: लौरा वोल्वार्ड्ट और मिशेल स्टार्क ने मारी बाजी, साउथअफ्रीकी कप्तान को दूसरी बार मिला यह अवार्ड

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.