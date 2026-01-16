मुश्किल में टीम इंडिया, वाशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं जगह? एक IPL में ठोक चुका है 500 रन

ऐसे में सवाल यह उठता है कि वाशिंगटन टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए तो उनकी जगह कौन ले सकता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे टीम में सुंदर की जगह 26 वर्षीय आयुष बडोनी को शामिल किया है, जिससे उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। ऐसे में उन्हें टी20 टीम में भी मौका दिया जा सकता है। उनके अलावा शाहबाज अहमद दूसरे विकल्प के रूप में हैं। शाहबाज भारत के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू कर चुके हैं। उनके नाम 3 वनडे में तीन और दो टी20 इंटरनेशनल में 2 विकेट भी दर्ज हैं।