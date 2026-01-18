18 जनवरी 2026,

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी को नहीं मिली जगह, देखें स्क्वाड

दोनों देशों के बीच मल्टी-फॉर्मेट टूर्नामेंट 15 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर वनडे और टी20, दोनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान रहेंगी। सीमित ओवरों की सीरीज के बाद 6 मार्च से इकलौता टेस्ट मैच शुरू होगा, जिसके लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 18, 2026

Indian Women Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

India vs Australia Women Team: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 15 फरवरी से तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होगी, जिसके बाद इतने ही वनडे मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है। टी20 टीम में स्पिनर श्रेयंका पाटिल को मौका दिया गया है, जो लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद इस फॉर्मेट में वापसी कर रही हैं।

स्मृति मंधाना उप-कप्तान रहेंगी

दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित मल्टी-फॉर्मेट टूर्नामेंट 15 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर वनडे और टी20, दोनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान रहेंगी। सीमित ओवरों की सीरीज के बाद 6 मार्च से इकलौता टेस्ट मैच शुरू होगा, जिसके लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी।

कब - कब खले जाएंगे टी20 मैच

टी20 सीरीज का पहला मैच 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 19 फरवरी को कैनबरा के मनुका ओवल में और तीसरा मैच 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। श्रेयंका ने आखिरी बार टी20 विश्व कप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद वह अपनी पिंडली, कलाई और अंगूठे में चोटों के कारण करीब 14 महीने तक बाहर रहने के बाद टी20 टीम में वापसी कर रही हैं। ऋचा घोष और जी कमलिनी को सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों के लिए विकेटकीपिंग विकल्प के रूप में नामित किया गया है।

वनडे सीरीज का शेड्यूल

टी20 सीरीज के बाद, ध्यान वनडे सीरीज पर रहेगा, जो 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में शुरू होगी। इसके बाद टीमें दूसरे और तीसरे वनडे के लिए होबार्ट के बेलेरिव ओवल जाएंगी, जो 27 फरवरी और 1 मार्च को होने हैं। दौरे का समापन प्रतिष्ठित एकमात्र टेस्ट मैच के साथ होगा, जो 6 से 9 मार्च तक पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत की टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटिल।

भारत की वनडे टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल।

Published on:

