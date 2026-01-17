IND U19 vs BAN U19: वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू का धमाल, बांग्लादेश को दिया मुश्किल लक्ष्य

U19 World Cup 2026, IND vs BAN: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप के सातवें मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 239 रन का लक्ष्य रखा है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में सभी विकेट खोकर 238 रन बनाए। हालांकि, बीच में बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, जिसके चलते 50 ओवर की जगह यह मुकाबला 49 ओवर का कर दिया गया। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 72 रन, जबकि अभिज्ञान कुंडू ने 80 रनों की पारी खेली। अब बांग्लादेश को मुकाबला जीतने के लिए 239 रन बनाने होंगे।