IND vs NZ 1st T20: मैं उस तरह का मजबूत लड़का नहीं… न्यूजीलैंड को धूल चटाने के बाद अभिषेक शर्मा के बयान ने जीता दिल

IND vs NZ 1st T20 Highlights: अभिषेक शर्मा की 35 गेंदों पर 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन की तूफानी पारी की मदद से भारत ने 238 रनों का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सात विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी और 48 रन से मुकाबला हार गई। इसके साथ टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अभिषेक को इस मैच विनिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मैच के बाद अभिषेक ने यह कहत हुए दिल जीत लिया कि मैं कभी रेंज हिटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस तरह का मजबूत लड़का नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं ज्‍यादा टाइमिंग वाला बैटर हूं। मुझे बस बॉल देखकर कंडीशंस के हिसाब से ढलना होता है।