IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report: राजकोट की पिच से बल्लेबाजों को मदद, मौसम रहेगा साफ

IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report: न्यूजीलैंड की टीम इस समय भारत दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा में खेला गया था। इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की। अब सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाना है, जहां पिच और मौसम को लेकर काफी चर्चा है क्योंकि इसी मैच से सीरीज की दिशा तय हो सकती है। राजकोट की यह पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी।
राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम अपनी सपाट और भरोसेमंद बाउंस के लिए जाना जाता है। यहां की सतह पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और भी आसान होती जाती है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अक्सर बड़ा स्कोर खड़ा करती रही है। पिच का उछाल आमतौर पर बराबर रहता है, जिससे बल्लेबाज पूरे भरोसे के साथ खेल सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों को यहां बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, हालांकि बीच के ओवरों में वे रन गति को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पिच रन बनाने के लिए जानी जाती है और एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।
इस स्टेडियम में अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर काफी ऊंचा रहा है। कई बार यहां 300 से ज्यादा रन बन चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि बल्लेबाजों को यहां की पिच से पूरी मदद मिलती है। बड़े मैदान के बावजूद आउटफील्ड तेज रहती है जिससे अच्छे खासे रन बनने की उम्मीद है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, ताकि सामने वाली टीम पर स्कोरबोर्ड का दबाव बनाया जा सके। दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते समय रन गति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए टॉस की भूमिका भी इस मैच में अहम होगी।
मैच के दिन राजकोट का मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार दिन के समय आसमान साफ रहेगा और बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। तापमान दोपहर के समय करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। नमी का स्तर सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ओस की भूमिका भी सीमित रह सकती है, हालांकि रात के समय गेंद थोड़ी गीली हो सकती है। कुल मिलाकर मौसम मैच खेलने के लिए अनुकूल रहेगा और पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
