IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report: राजकोट की पिच से बल्लेबाजों को मदद, मौसम रहेगा साफ

राजकोट का निरंजन शाह स्टेडियम अपनी सपाट और भरोसेमंद बाउंस के लिए जाना जाता है। यहां की सतह पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और भी आसान होती जाती है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अक्सर बड़ा स्कोर खड़ा करती रही है। पिच का उछाल आमतौर पर बराबर रहता है, जिससे बल्लेबाज पूरे भरोसे के साथ खेल सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों को यहां बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, हालांकि बीच के ओवरों में वे रन गति को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पिच रन बनाने के लिए जानी जाती है और एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।