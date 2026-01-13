भारत में वर्ल्ड कप न खेलने की बांग्लादेश की जिद के आगे ICC का कड़ा रुख, BCB को फिर से विचार करने को कहा

आईसीसी ने बीसीबी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। (फोटो- IANS)
ICC asks Bangladesh to Reconsider their Stance: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को अब 1 माह से भी कम का समय बचा है। इसकी तैयारियों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर तनाव सामने आया है। टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू तय हो जाने के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की आपत्तियों ने हालात को मुश्किल बना दिया है।
भारत में वर्ल्ड कप के मैच न खेलने की बांग्लादेश की मांग पर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को फिर से इस पर विचार करने को कहा गया है। बैठक के बाद भी बांग्लादेश ने भारत की यात्रा से इनकार का रुख बरकरार रखा है, जबकि आईसीसी ने पहले से तय शेड्यूल में बदलाव से इनकार करते हुए बोर्ड से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
आईसीसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि स्थिति इस मामले में अलग नजर आती है। टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल, वेन्यू, ट्रेवल व्यवस्था और कमर्शियल प्लानिंग पहले ही तय की जा चुकी है। ऐसे में किसी एक टीम के लिए बदलाव करना पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है।
आईसीसी ने बांग्लादेश से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए यह भी संकेत दिया है कि इतने कम समय में बड़े बदलाव करना व्यावहारिक नहीं होगा। साथ ही, आईसीसी के सामने टूर्नामेंट की निष्पक्षता और निरंतरता बनाए रखने की चुनौती भी है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी रुख में सुरक्षा चिंताओं को प्रमुख आधार बताया गया है। बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और अधिकारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए भारत में खेलने को लेकर वह फिलहाल सहज नहीं है।
अब तक की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के सामने सिर्फ दो ही विकल्प नजर आते हैं। पहला, वह तय शेड्यूल के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा ले और भारत में अपने मैच खेले। दूसरा, वह टूर्नामेंट से हटने या अपने नाम वापस लेने का फैसला करे, जिससे आईसीसी किसी अन्य टीम को शामिल कर सके। समय कम होने के कारण न्यूट्रल वेन्यू जैसे विकल्पों पर सहमति बनना मुश्किल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में आईसीसी और बीसीबी के बीच बातचीत जारी रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग