भारत में वर्ल्ड कप न खेलने की बांग्लादेश की जिद के आगे ICC का कड़ा रुख, BCB को फिर से विचार करने को कहा

अब तक की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के सामने सिर्फ दो ही विकल्प नजर आते हैं। पहला, वह तय शेड्यूल के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा ले और भारत में अपने मैच खेले। दूसरा, वह टूर्नामेंट से हटने या अपने नाम वापस लेने का फैसला करे, जिससे आईसीसी किसी अन्य टीम को शामिल कर सके। समय कम होने के कारण न्यूट्रल वेन्यू जैसे विकल्पों पर सहमति बनना मुश्किल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में आईसीसी और बीसीबी के बीच बातचीत जारी रहने की संभावना है।