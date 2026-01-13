न्यूजीलैंड की टीम मीटिंग में बैठने के लिए पैसे देने को तैयार हूं… जानें अश्विन ने क्यों कहा ऐसा

अश्विन ने न्यूजीलैंड की फील्डिंग और अनुशासन की भी सराहना की। उनका कहना था कि मैन टू मैन ताकत में भले ही न्यूजीलैंड भारत से पीछे दिखे, लेकिन उनकी फील्डिंग, गेंदबाजी में निरंतरता और प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूशन उन्हें मजबूती देता है। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ 0-3 की क्लीन स्वीप ने दिखाया कि कीवी टीम किस तरह ट्रांजिशन के दौर में भी खुद को बेहतर तरीके से ढाल रही है। अश्विन के मुताबिक ऐसे उदाहरण साबित करते हैं कि मजबूत रणनीति और स्पष्ट सोच के साथ कम साधनों में भी अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।