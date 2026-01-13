न्यूजीलैंड की टीम मीटिंग में बैठने के लिए पैसे देने को तैयार हूं… जानें अश्विन ने क्यों कहा ऐसा

भारत के खिलाफ पहले वनडे के दौरान न्यूजीलैंड के टीम (फोटो - IANS)
Ashwin Statement on New Zealand Approach: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछले कुछ सालों के मुकाबलों में कीवी टीम के प्रदर्शन ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। न्यूजीलैंड टीम की फाइटिंग स्पिरिट ने बताया है कि किस तरह से वह टीम हारे हुए मैच में भी पूरी ताकत झोंककर उसे अंत तक जीतने की कोशिश करती है। भारत के खिलाफ हुए पहले वनडे मैच में भी न्यूजीलैंड की यही अप्रोच सामने आई। जब मैच पूरी तरह से भारत की ओर झुका हुआ था, तब भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मैच को रोमांचक बनाकर उसे अंत तक ले गए।
पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने इसी पर न्यूजीलैंड की सोच और तैयारी को लेकर बात की। अश्विन ने कहा कि भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की एनालिटिकल प्लानिंग और मैच में अप्रोच इतनी प्रभावशाली है कि वह उनकी टीम मीटिंग्स में बैठकर यह समझना चाहेंगे कि वे रणनीतियां कैसे तैयार करते हैं।
रविचंद्रन अश्विन के अनुसार, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत उनका एनालिटिकल माइंडसेट है। उन्होंने कहा कि कई टॉप टीमें आज भी पूरी तरह डेटा पर आधारित नहीं होतीं, लेकिन न्यूजीलैंड इस मामले में अलग नजर आता है। खिलाड़ियों की भूमिका तय करने से लेकर विपक्षी टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के खिलाफ स्पष्ट योजनाएं बनाना, उनकी तैयारी का अहम हिस्सा है। अश्विन ने कहा कि रिसोर्स की कमी के बावजूद कीवी टीम जिस तरह से अपने प्लान्स को मैदान पर उतारती है, यही उन्हें बड़ी टीमों के खिलाफ कंपिटिटिव बनाए रखता है।
अश्विन ने न्यूजीलैंड की फील्डिंग और अनुशासन की भी सराहना की। उनका कहना था कि मैन टू मैन ताकत में भले ही न्यूजीलैंड भारत से पीछे दिखे, लेकिन उनकी फील्डिंग, गेंदबाजी में निरंतरता और प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूशन उन्हें मजबूती देता है। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ 0-3 की क्लीन स्वीप ने दिखाया कि कीवी टीम किस तरह ट्रांजिशन के दौर में भी खुद को बेहतर तरीके से ढाल रही है। अश्विन के मुताबिक ऐसे उदाहरण साबित करते हैं कि मजबूत रणनीति और स्पष्ट सोच के साथ कम साधनों में भी अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।
