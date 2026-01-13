विराट घमंडी हैं… अजिंक्य रहाणे ने बताया टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कोहली के व्यवहार का असली सच

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Photo Credit - IANS)
Ajinkya Rahane on Virat Kohli: भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली के मैच से पहले के रूटीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रेड-बॉल क्रिकेट में कोहली के डिप्टी के तौर पर काम करने के बाद रहाणे ने कई साल उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। साथ मिलकर उन्होंने टीम को आगे बढ़ाने में अहम लीडरशिप रोल निभाए हैं। खासकर विदेशी हालात में, जहां भारत उस दौर की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक बनकर उभरा था। अजिंक्य ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम विराट किसी से बात नहीं करते और बाहर के लोग सोचते हैं कि वह घमंडी हैं, लेकिन वह नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कोहली मैचों से पहले खुद को क्यों और कैसे अलग कर लेते हैं?
अजिंक्य रहाणे ने कोहली के लगातार जुनून और कभी हार न मानने वाले रवैये पर जोर देते हुए उनके घमंडी होने की गलतफहमियों को भी दूर किया, यह समझाते हुए कि उनकी तेजी और फोकस को अक्सर बाहर के लोग गलत समझ लेते हैं। रहाणे ने क्रिकबज से बातचीत में कहा कि हम कोहली के बारे में जितनी भी बात करें, वह कभी काफी नहीं है। लेकिन, मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है कि वह अपनी बैटिंग कैसे करते हैं।
हम हर बार उनके जुनून और इरादे के बारे में बात करते हैं। लेकिन, मुझे लगता है कि मेरे लिए जो बात सबसे अलग है, वह उनका रवैया है। सीखने का रवैया, कभी हार न मानने का रवैया। बाहर के लोग सोचते हैं कि विराट घमंडी हैं, लेकिन वह नहीं हैं। वह अलग जोन में चले जाते हैं।
रहाणे ने बताया कि मैंने उन्हें गेम से दो दिन पहले देखा। वह लोगों से यहां तक कि टीम के साथियों से भी मुश्किल से बात करेंगे। यही असल में उन्हें जोन में ले जाता है। वह हमेशा अपने AirPods पहनेंगे या जो कुछ भी वह सुनना चाहते हैं और जो उन्हें पसंद है, उसे सुनकर जोन में आने की कोशिश करेंगे। रहाणे ने माना कि इस तरीके ने शुरू में कई खिलाड़ियों को हैरान किया था।
उन्होंने आगे कहा कि शुरू में सभी खिलाड़ियों को समझने में थोड़ा समय लगा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन, फिर मुझे पता चला कि वह असल में खिलाड़ियों से बात न करते हुए या किसी से भी बात न करते हुए अपने जोन में जा रहे थे।
उन्होंने पूर्व कप्तान के रवैये और काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि उनका रवैया कमाल का है। उनके काम करने का तरीका कमाल का है। जब भी आप उन्हें देखते हैं तो आप कुछ अलग देखते हैं। वह हमेशा बदलना चाहते हैं। वह हमेशा बेहतर करना चाहते हैं और हमेशा टीम के लिए योगदान देना चाहते हैं।
बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में चेज मास्टर कोहली ने 93 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने 28,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। श्रीलंका के कुमार संगकारा (28,016) को पीछे छोड़ते हुए वह सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग