विराट घमंडी हैं… अजिंक्य रहाणे ने बताया टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कोहली के व्यवहार का असली सच

Ajinkya Rahane on Virat Kohli: भारत के अनुभवी बल्‍लेबाज अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली के मैच से पहले के रूटीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रेड-बॉल क्रिकेट में कोहली के डिप्टी के तौर पर काम करने के बाद रहाणे ने कई साल उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। साथ मिलकर उन्होंने टीम को आगे बढ़ाने में अहम लीडरशिप रोल निभाए हैं। खासकर विदेशी हालात में, जहां भारत उस दौर की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक बनकर उभरा था। अजिंक्‍य ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम विराट किसी से बात नहीं करते और बाहर के लोग सोचते हैं कि वह घमंडी हैं, लेकिन वह नहीं हैं। उन्‍होंने बताया कि कोहली मैचों से पहले खुद को क्‍यों और कैसे अलग कर लेते हैं?