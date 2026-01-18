18 जनवरी 2026,

क्रिकेट

इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड से घर पर हारी टीम इंडिया, विराट का यादगार शतक इस खिलाड़ी की वजह से बेकार

IND vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारतीय टीम को हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 18, 2026

विराट कोहली

विराट कोहली (फोटो- IANS)

IND vs NZ 3rd ODI Score and Highlights: रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए। जवाब में विराट कोहली के शतक के बावजूद भारतीय टीम 46 ओवर में ही 296 रन पर ऑलआउट हो गई। यह भारतीय टीम की अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 37 सालों में पहली वनडे सीरीज हार है।

विराट कोहली ने जड़ा 85वां इंटरनेशनल शतक, रिकी पोटिंग को पछाड़ बनाया एक और बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Virat Kohli oDI HUndred

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Jan 2026 09:53 pm

इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड से घर पर हारी टीम इंडिया, विराट का यादगार शतक इस खिलाड़ी की वजह से बेकार

क्रिकेट

खेल

