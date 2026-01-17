IND vs NZ: टीम इंडिया के कोच के बयान से मचा बवाल, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर कह दी बड़ी बात

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs New Zealand ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले पर रोहित शर्मा पर सबकी नज़रें होंगी, जो अब तक इस सीरीज में सिर्फ 50 रन ही बना पाए हैं। रोहित शर्मा ने पहले मैच में 26 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो गए थे।
इसके बाद टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेटे ने रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा जिस तरह से कम स्कोर बनाकर आउट हो रहे हैं, वह ज्यादा प्रैक्टिस करने का नतीजा हो सकता है। इस बयान ने भारतीय क्रिकेट जगत में हंगामा मचा दिया है। हालांकि, असिस्टेंट कोच के बयान पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा है कि रयान टेन डोएशेटे का इंटरनेशनल करियर रोहित शर्मा के करियर के पांच प्रतिशत के भी बराबर नहीं है।
आपको बता दें कि इससे पहले खेली गई दो वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने रनों का अंबार लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने तीन मैचों में 101 की औसत से 202 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की तीन पारियों में उन्होंने 48 की औसत से 140 रन बनाए थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में रोहित शर्मा अब तक सिर्फ 50 रन ही बना पाए हैं। इस सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने बनाए हैं। उन्होंने दो मैचों की दो पारियों में 141 रन बनाए हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, जिन्होंने 116 रन बनाए हैं, जबकि शुभमन गिल ने 112 रन बनाए हैं। सीरीज में सबसे ज्यादा रन अब तक डैरिल मिचेल के नाम हैं, जिन्होंने 215 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है।
आपको बता दें कि तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार रविवार को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच का लाइव प्रसारण जियोस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है।
