IND vs NZ: टीम इंडिया के कोच के बयान से मचा बवाल, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर कह दी बड़ी बात

इसके बाद टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेटे ने रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा जिस तरह से कम स्कोर बनाकर आउट हो रहे हैं, वह ज्यादा प्रैक्टिस करने का नतीजा हो सकता है। इस बयान ने भारतीय क्रिकेट जगत में हंगामा मचा दिया है। हालांकि, असिस्टेंट कोच के बयान पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा है कि रयान टेन डोएशेटे का इंटरनेशनल करियर रोहित शर्मा के करियर के पांच प्रतिशत के भी बराबर नहीं है।