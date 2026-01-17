IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बैटिंग फ्रेंडली है इंदौर का होलकर स्टेडियम, हाई स्कोरिंग मुकाबला तय!

India vs New Zealand 3rd ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले दो मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत दर्ज की है, जिससे सीरीज फिलहाल बराबरी पर है। अब तीसरा और निर्णायक वनडे मैच मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी सपाट पिच और छोटी बाउंड्री के लिए जाना जाता है, जहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। इस मुकाबले में पिच और मौसम दोनों ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। टॉस की भूमिका भी इस मुकाबले में अहम रहने वाली है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी।