IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बैटिंग फ्रेंडली है इंदौर का होलकर स्टेडियम, हाई स्कोरिंग मुकाबला तय!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। (फोटो- Cricbuzz)
India vs New Zealand 3rd ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले दो मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत दर्ज की है, जिससे सीरीज फिलहाल बराबरी पर है। अब तीसरा और निर्णायक वनडे मैच मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी सपाट पिच और छोटी बाउंड्री के लिए जाना जाता है, जहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। इस मुकाबले में पिच और मौसम दोनों ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। टॉस की भूमिका भी इस मुकाबले में अहम रहने वाली है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी।
होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच को भारत की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी पिचों में गिना जाता है। यहां की सतह काफी फ्लैट होती है, जिस पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी मिलती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी बहुत स्विंग मिल सकती है, लेकिन यह मदद ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और आसान होती चली जाती है और रन बनाना सरल हो जाता है।
इस मैदान पर बाउंड्री भी अपेक्षाकृत छोटी हैं, जिससे चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलती है। आउटफील्ड तेज होने के कारण गेंद आसानी से सीमा रेखा तक पहुंच जाती है। दूसरी पारी में अक्सर ओस (ड्यू) की भूमिका भी अहम रहती है, जिससे गेंदबाजों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इसी कारण टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, क्योंकि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है।
तीसरे वनडे मैच के दिन इंदौर का मौसम क्रिकेट के लिए काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। दिन के समय आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जिससे खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होगी और मैच के दौरान नमी का स्तर करीब 45 प्रतिशत रहने की संभावना है। बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को ओस के चलते दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
हवा की रफ्तार लगभग 11 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो खेल पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। कुल मिलाकर दर्शकों को पूरा 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है और मौसम किसी भी तरह की बाधा नहीं बनेगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग