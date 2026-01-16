बांग्लादेश के प्लेयर्स हेड को मिल रही जान से मारने की धमकी, तमीम को भारत का एजेंट कहने पर जताई थी आपत्ति

CWAB Chief Mohammad Mithun gets death threats: भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा है। टी20 वर्ल्ड कप और भारत दौरे से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं ने बांग्लादेश क्रिकेट को अंदर से झकझोर दिया है। इस पूरे विवाद में बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन का खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ा होना अब उनके लिए व्यक्तिगत खतरे का कारण बन गया है। मिथुन ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों का साथ देते हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) को बायकॉट करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद अब उन्हें उनके ही देश से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।