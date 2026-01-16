‘इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा’, अर्शदीप सिंह को वनडे टीम में शामिल न किए जाने पर अश्विन का बयान

Ravichandran Ashwin Questions Arshdeep Singh's Exclusion: न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां तीन मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है। पहले मुकाबले में भारत ने रोमांचक अंदाज में न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि दूसरे मैच में टीम को करारी हार मिली थी। भारत दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की विकेट लेने में काफी संघर्ष कर रहा था और मेहमान के हाथों 7 विकेट से करारी हार मिली। भारतीय गेंदबाजों के इसी निराशजनक प्रदर्शन के बाद लगातार टीम के चयन पर चर्चाएं बढ़ रही हैं। इसी पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी सवाल किए हैं और अर्शदीप सिंह की टीम में जगह न बन पाने पर सवाल उठाए हैं।