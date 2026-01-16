‘इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा’, अर्शदीप सिंह को वनडे टीम में शामिल न किए जाने पर अश्विन का बयान

रविचंद्रन अश्विन और अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)
Ravichandran Ashwin Questions Arshdeep Singh's Exclusion: न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां तीन मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है। पहले मुकाबले में भारत ने रोमांचक अंदाज में न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि दूसरे मैच में टीम को करारी हार मिली थी। भारत दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की विकेट लेने में काफी संघर्ष कर रहा था और मेहमान के हाथों 7 विकेट से करारी हार मिली। भारतीय गेंदबाजों के इसी निराशजनक प्रदर्शन के बाद लगातार टीम के चयन पर चर्चाएं बढ़ रही हैं। इसी पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी सवाल किए हैं और अर्शदीप सिंह की टीम में जगह न बन पाने पर सवाल उठाए हैं।
रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि किसी खिलाड़ी को बिना ठोस कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रखना उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब-जब अर्शदीप को गेंद सौंपी गई है, उन्होंने हर बार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें वह जगह मिलनी चाहिए, जिसके वह हकदार हैं। उन्हें सीधे ही प्लेइंग इलेवन में शामिल कर देना चाहिए, वह इसके हकदार हैं। अब उन्हें तीसरा वनडे खिलाने का भी क्या फायदा, जब पहले दो वनडे में मौका ही नहीं दिया गया? इससे उनके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा?"
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि क्रिकेट आत्मविश्वास का खेल है और गेंदबाजों के साथ अक्सर इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों बार-बार गेंदबाजों को ही इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। अश्विन ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा करता है, तो उसे सम्मान और भरोसा मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अर्शदीप की जगह खड़े होकर सोचें कि वह मानसिक रूप से किस दौर से गुजर रहे होंगे। ऐसा खिलाड़ी जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो, उन्हें टीम में अपनी जगह तय करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है।
