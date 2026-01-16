16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा’, अर्शदीप सिंह को वनडे टीम में शामिल न किए जाने पर अश्विन का बयान

रविचंद्रन अश्विन ने अर्शदीप सिंह को वनडे टीम में शामिल न किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना चाहिए। उनका मानना है कि लगातार नजरअंदाज करना खिलाड़ी के आत्मविश्वास के लिए नुकसानदायक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 16, 2026

ravichandran ashwin says arshdeep singh should be included in odi playing eleven

रविचंद्रन अश्विन और अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

Ravichandran Ashwin Questions Arshdeep Singh's Exclusion: न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां तीन मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है। पहले मुकाबले में भारत ने रोमांचक अंदाज में न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि दूसरे मैच में टीम को करारी हार मिली थी। भारत दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की विकेट लेने में काफी संघर्ष कर रहा था और मेहमान के हाथों 7 विकेट से करारी हार मिली। भारतीय गेंदबाजों के इसी निराशजनक प्रदर्शन के बाद लगातार टीम के चयन पर चर्चाएं बढ़ रही हैं। इसी पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी सवाल किए हैं और अर्शदीप सिंह की टीम में जगह न बन पाने पर सवाल उठाए हैं।

'सीधे प्लेइंग इलेवन में मिले मौका'

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि किसी खिलाड़ी को बिना ठोस कारण लंबे समय तक टीम से बाहर रखना उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब-जब अर्शदीप को गेंद सौंपी गई है, उन्होंने हर बार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें वह जगह मिलनी चाहिए, जिसके वह हकदार हैं। उन्हें सीधे ही प्लेइंग इलेवन में शामिल कर देना चाहिए, वह इसके हकदार हैं। अब उन्हें तीसरा वनडे खिलाने का भी क्या फायदा, जब पहले दो वनडे में मौका ही नहीं दिया गया? इससे उनके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा?"

उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा?

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि क्रिकेट आत्मविश्वास का खेल है और गेंदबाजों के साथ अक्सर इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों बार-बार गेंदबाजों को ही इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। अश्विन ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा करता है, तो उसे सम्मान और भरोसा मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अर्शदीप की जगह खड़े होकर सोचें कि वह मानसिक रूप से किस दौर से गुजर रहे होंगे। ऐसा खिलाड़ी जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो, उन्हें टीम में अपनी जगह तय करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है।

ये भी पढ़ें

BPL रहेगा जारी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मानी खिलाड़ियों की यह अजीबोगरीब मांग!
क्रिकेट
bpl to resume as per schedule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

16 Jan 2026 06:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा’, अर्शदीप सिंह को वनडे टीम में शामिल न किए जाने पर अश्विन का बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश के प्लेयर्स हेड को मिल रही जान से मारने की धमकी, तमीम को भारत का एजेंट कहने पर जताई थी आपत्ति

cwab chief mohammad mithun gets death threats for supporting players
क्रिकेट

शतकों के मामले में डेविड वॉर्नर ने विराट कोहली को पछाड़ा, लेकिन बाबर आजम से रह गए पीछे, देखें लिस्ट

डेविड वार्नर (फोटो- IANS)
क्रिकेट

मोहम्मद कैफ के गरीबी वाले बयान पर युवराज सिंह ने कसा तंज, एक सवाल से कर दी बोलती बंद

mohammah kaif says he is poorer than virender sehwag and yuvraj singh on the great indian kapil show
क्रिकेट

जिस गेंदबाज को IPL ऑक्शन में नहीं मिला भाव, उसने तोड़ी ‘पंजाब की कमर’, सेमीफाइनल में बरपाया कहर

चेतन साकरिया
क्रिकेट

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैचों के वेन्यू पर होगा फैसला, बांग्लादेश जाएंगे ICC के अधिकारी

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.