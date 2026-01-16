BPL रहेगा जारी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मानी खिलाड़ियों की यह अजीबोगरीब मांग!

Bangladesh Premier League to resume: बांग्लादेश क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा विवाद अब शांत होता दिख रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मौजूदा सीजन के दौरान सीनियर खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच तनातनी की स्थिति बन गई थी। यह विवाद उस समय गहरा गया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन नजमुल इस्लाम के बयान के बाद खिलाड़ियों ने बीपीएल का बहिष्कार कर दिया। अब बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच बातचीत के बाद समाधान निकलने का दावा किया गया है और लीग अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दोबारा शुरू होने जा रही है।