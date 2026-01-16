16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

BPL रहेगा जारी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मानी खिलाड़ियों की यह अजीबोगरीब मांग!

नजमुल इस्लाम के बयान से शुरू हुआ विवाद अब समाप्ति की ओर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आश्वासन के बाद खिलाड़ियों ने BPL बहिष्कार वापस ले लिया है और लीग दोबारा शुरू होने जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 16, 2026

bpl to resume as per schedule

बांग्लादेश प्रीमियर लीग अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दोबारा शुरू होने जा रही है। (फोटो- Cricbuzz)

Bangladesh Premier League to resume: बांग्लादेश क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा विवाद अब शांत होता दिख रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मौजूदा सीजन के दौरान सीनियर खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच तनातनी की स्थिति बन गई थी। यह विवाद उस समय गहरा गया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन नजमुल इस्लाम के बयान के बाद खिलाड़ियों ने बीपीएल का बहिष्कार कर दिया। अब बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच बातचीत के बाद समाधान निकलने का दावा किया गया है और लीग अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दोबारा शुरू होने जा रही है।

क्या थी खिलाड़ियों की मांग

खिलाड़ियों के बहिष्कार के चलते बीपीएल के कई मुकाबले स्थगित करने पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद से हटा दिया। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिकेटरों के हित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि खिलाड़ियों ने केवल पद से हटाने को पर्याप्त नहीं माना और नजमुल इस्लाम से सार्वजनिक माफी की मांग भी रखी।

बांग्लादेशी खिलाड़ियों का कहना था कि नजमुल इस्लाम की ओर से जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी जाती, तब तक वे मैदान पर नहीं लौटेंगे। इस बीच क्रिकेटर्स वेलफेयर संगठन और बोर्ड अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हुई। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद खिलाड़ियों ने बीपीएल का बहिष्कार वापस लेने का फैसला किया है और टूर्नामेंट तय शेड्यूल के अनुसार फिर से शुरू होगा।

विवाद की जड़

यह पूरा मामला नजमुल इस्लाम के उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पूर्व कप्तान और सीनियर बल्लेबाज तमीम इकबाल को 'भारत का एजेंट' कहा था। इस टिप्पणी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। खिलाड़ियों का मानना था कि इस तरह की भाषा न केवल एक सीनियर खिलाड़ी बल्कि पूरे क्रिकेट सिस्टम की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है। बयान सामने आने के बाद कई सीनियर और घरेलू क्रिकेटरों ने एकजुट होकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचों में खेलने से इनकार कर दिया, जिससे टूर्नामेंट का कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

ये भी पढ़ें

ICC ने बड़ी गलती सुधारी, विराट कोहली की नंबर-1 रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे
क्रिकेट
Virat Kohli Records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

16 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BPL रहेगा जारी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मानी खिलाड़ियों की यह अजीबोगरीब मांग!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘गंभीर ने अगरकर के कंधे से चलाई बंदूक’, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने पर भारतीय कोच पर उठे सवाल

IND vs SA ODI series
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, नवीन उल हक चोट के चलते बाहर, राशिद ख़ान ने छोड़ी SA20

Afghanistan cricket team
क्रिकेट

ICC ने बड़ी गलती सुधारी, विराट कोहली की नंबर-1 रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे

Virat Kohli Records
क्रिकेट

मुश्किल में टीम इंडिया, वाशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं जगह? एक IPL में ठोक चुका है 500 रन

Washington Sundar Injury
क्रिकेट

WPL 2026: 12 चौकों के साथ हरलीन ने खेली 64 रन की तूफानी पारी, यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत

WPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.