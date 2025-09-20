Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मुझे नहीं पता कि ….पाकिस्तान से भिड़ंत से पहले नो हैंडशेक विवाद पर भारतीय कप्तान ने दिया यह जवाब

Ind vs Pak, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंचने के बाद रविवार को टूर्नामेंट में दूसरी बार आमने-सामने होंगे।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2025

Suryakumar Yadav
सूर्य कुमार यादव ( Suryakumar Yadav) भारतीय कप्तान

Ind vs Pak, Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav)ने पाकिस्तान के खिलाफ 2025 एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत के दौरान बाहरी शोर से दूर रहने का अपना मंत्र बताया।भारत और पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंचने के बाद रविवार को टूर्नामेंट में दूसरी बार आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच ग्रुप स्टेज के मैच में भारतीय टीम द्वारा अपने पड़ोसियों से हाथ न मिलाने के फैसले के कारण काफी ड्रामा हुआ था।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से पूछा गया, पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में, बल्ले के अलावा, भारत ने बाकी सभी पहलुओं में अच्छा प्रदर्शन किया। क्या अगले मैच में भी हम भारत से पिछले मैच जैसा ही प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।

इस पर भारतीय कप्तान ने कहा, "ओह, आपका मतलब गेंद से अच्छे प्रदर्शन से है? हां, बिल्कुल। बल्ले और गेंद, दोनों से प्रदर्शन का अच्छा मेल है। जब स्टेडियम खचाखच भरा हो और आपको इतनी बड़ी भीड़ का समर्थन मिले, तो बहुत अच्छा लगता है। हम बस देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं।"

ये भी पढ़ें

ICC ने फिर छिड़का पाकिस्तान के ‘जख्मों’ पर नमक, भारत-पाकिस्तान मैच पर लिया यह निर्णय
क्रिकेट
Salman Ali Agha and match referee Andy Pycroft

नो हैंडशेक विवाद से जुड़े सवाल पर भारतीय कप्तान ने कहा, "मुझे नहीं पता कि आप किस प्रतिद्वंद्विता की बात कर रहे हैं, जब मैं मैदान पर जाता हूं, तो मुझे खचाखच भरा स्टेडियम दिखाई देता है, और जब मैं ऐसा देखता हूं, तो मैं अपनी टीम से कहता हूं, 'चलो भाई लोग, मनोरंजन का समय आ गया है।"

महत्वपूर्ण मुकाबलों से पहले बाहरी शोर को नजरअंदाज करने से जुड़े सवाल पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अपना कमरा बंद करो, अपना फोन बंद करो और सो जाओ। यही सबसे अच्छी बात है। यह कहना आसान है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, आप डिनर के लिए बाहर जाते हैं, और आपके आस-पास बहुत सारे खिलाड़ी भी होते हैं, जो ये सब देखना पसंद करते हैं। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हुए, हमें बाहर से आने वाले बहुत सारे शोर को बंद करना होगा। मैंने खिलाड़ियों को यह स्पष्ट कर दिया है।"

भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच जीतने से भारतीय टीम रेस में आगे नहीं बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि ओमान के खिलाफ शुक्रवार के प्रदर्शन को देखते हुए टीम 'शुरुआत से शुरुआत' करेगी।

ये भी पढ़ें

घर पर पड़ी है पिता की डेड बॉडी, बेटा निकल गया क्रिकेट खेलने, आज बांग्लादेश से टीम का मुकाबला
क्रिकेट
Dunith Wellalage

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

20 Sept 2025 06:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुझे नहीं पता कि ….पाकिस्तान से भिड़ंत से पहले नो हैंडशेक विवाद पर भारतीय कप्तान ने दिया यह जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.