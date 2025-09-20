मुझे नहीं पता कि ….पाकिस्तान से भिड़ंत से पहले नो हैंडशेक विवाद पर भारतीय कप्तान ने दिया यह जवाब

महत्वपूर्ण मुकाबलों से पहले बाहरी शोर को नजरअंदाज करने से जुड़े सवाल पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अपना कमरा बंद करो, अपना फोन बंद करो और सो जाओ। यही सबसे अच्छी बात है। यह कहना आसान है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, आप डिनर के लिए बाहर जाते हैं, और आपके आस-पास बहुत सारे खिलाड़ी भी होते हैं, जो ये सब देखना पसंद करते हैं। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हुए, हमें बाहर से आने वाले बहुत सारे शोर को बंद करना होगा। मैंने खिलाड़ियों को यह स्पष्ट कर दिया है।"