घर पर पड़ी है पिता की डेड बॉडी, बेटा निकल गया क्रिकेट खेलने, आज बांग्लादेश से टीम का मुकाबला

दुनिथ वेल्लालागे ने इस भावुक क्षण पर जिस तरह का परिचय दिया है, उसे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से जोड़कर देखा जा रहा है। दिसंबर 2006 में विराट कोहली घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, तब रात तीन बजे उन्हें पिता के निधन का समाचार मिला था। विराट कोहली के घर वालों ने कहा ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके पिता का निधन हो गया है। इस बात को सुनकर विराट कोहली घर गए, लेकिन इस भावुक क्षण पर उन्होंने फिर भी अपनी टीम का साथ देने का निर्णय लिया। विराट कोहली ने उस मैच में 90 रन की पारी खेलकर टीम को फॉलोऑन से बचाया। इसके बाद घर जाकर पिता का अंतिम संस्कार किया था।