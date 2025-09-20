घर पर पड़ी है पिता की डेड बॉडी, बेटा निकल गया क्रिकेट खेलने, आज बांग्लादेश से टीम का मुकाबला

BAN vs SL: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का सुपर-4 मुकाबला आज बांग्लादेश (Bangladesh) और श्रीलंका (Sri Lanka) के बीच होने वाले मुकाबले से शुरू होने जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत से पहले श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, दुनिथ वेल्लालगे को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बाद अपने पिता के निधन की खबर मिली थी और वह मैच के बाद स्वदेश रवाना हो गए थे। हालांकि अब श्रीलंकाई ऑलराउंडर दुनिथ वेल्लालागे बांग्लादेश के खिलाफ आज यानी 20 सितंबर 2025 को होने वाले सुपर-4 मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।
श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने इस संबंध में बयान जारी किया और कहा, ''दुनिथ वेल्लालागे 20 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे, जब श्रीलंका सुपर-4 अभियान की शुरुआत करेगा''। इसी दौरान परिवार से भावुक विदाई का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दुनिथ वेल्लालागे मां के पैर छू रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य इस भावुक क्षण में उनका ढाढस बंधाने और उनका साहस बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने इस दौरान अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाकर विदा ली। क्रिकेट प्रशंसक और तमाम क्रिकेटर्स ने युवा खिलाड़ी की हिम्मत और देश के प्रति समर्पण की खूब तारीफ की।
दुनिथ वेल्लालागे ने इस भावुक क्षण पर जिस तरह का परिचय दिया है, उसे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से जोड़कर देखा जा रहा है। दिसंबर 2006 में विराट कोहली घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, तब रात तीन बजे उन्हें पिता के निधन का समाचार मिला था। विराट कोहली के घर वालों ने कहा ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके पिता का निधन हो गया है। इस बात को सुनकर विराट कोहली घर गए, लेकिन इस भावुक क्षण पर उन्होंने फिर भी अपनी टीम का साथ देने का निर्णय लिया। विराट कोहली ने उस मैच में 90 रन की पारी खेलकर टीम को फॉलोऑन से बचाया। इसके बाद घर जाकर पिता का अंतिम संस्कार किया था।