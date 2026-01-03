Yograj Singh on dropping Shubman Gill: T20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने के बाद शुरू हुई बहस खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही है। इस फैसले से कई लोग हैरान हैं। खासतौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20I सीरीज में गिल के हालिया उप-कप्तान के रोल को देखते हुए। हालांकि कुछ लोग टीम के बैलेंस और रणनीति के आधार पर इसे सही ठहरा रहे हैं। लेकिन, सवाल ये है कि जब सेलेक्‍टर्स ने उन्हें लीडरशिप की जिम्मेदारी सौंपी थी तो आखिरी मिनट में बिना बताए ड्रॉप क्‍यों कर दिया गया?