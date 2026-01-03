3 जनवरी 2026,

शनिवार

शुभमन गिल को बाहर क्‍यों किया… अजीत अगरकर की अगुवाई वाले सेलेक्शन पैनल पर बुरी तरह से भड़के योगराज सिंह

Yograj Singh on dropping Shubman Gill: भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने पर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाले सेलेक्‍शन पैनल पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने तल्‍ख लहजे में पूछा कि गिल को ड्रॉप करने के पीछे क्या कारण है?

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

Yograj Singh on dropping Shubman Gill

पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह। (फोटो सोर्स: ANI)

Yograj Singh on dropping Shubman Gill: T20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने के बाद शुरू हुई बहस खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही है। इस फैसले से कई लोग हैरान हैं। खासतौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20I सीरीज में गिल के हालिया उप-कप्तान के रोल को देखते हुए। हालांकि कुछ लोग टीम के बैलेंस और रणनीति के आधार पर इसे सही ठहरा रहे हैं। लेकिन, सवाल ये है कि जब सेलेक्‍टर्स ने उन्हें लीडरशिप की जिम्मेदारी सौंपी थी तो आखिरी मिनट में बिना बताए ड्रॉप क्‍यों कर दिया गया?

एशिया कप में बतौर उपकप्‍तान हुई थी वापसी

गिल को इस साल की शुरुआत में एशिया कप के दौरान भारत की टी20I टीम में फिर से शामिल किया गया था और उन्हें एक बार फिर उप-कप्तानी सौंपी गई थी। इसके बावजूद वह टॉप ऑर्डर में लगातार जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे उन्‍होंने इस दौरान 15 मैचों में 291 रन बनाए, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं था।

'उन्हें ड्रॉप करने के पीछे क्या कारण है?'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह ने इस फैसले की आलोचना करते हुए गिल को टीम से बाहर किए जाने पर सेलेक्‍टर्स को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। योगराज ने एक यूट्यूब शो में रविश बिष्ट से बातचीत में कहा कि शुभमन गिल उप-कप्तान हैं। उन्हें ड्रॉप करने के पीछे क्या कारण है? सिर्फ इसलिए कि वह 4-5 पारियों में फेल हो गए? भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 100 मौकों में से बमुश्किल 10 मैचों में ही अच्छा प्रदर्शन किया है।

'क्या आप अभिषेक को भी ड्रॉप कर देंगे?'

योगराज ने अभिषेक शर्मा का उदाहरण देते हुए ऐसे फैसलों के युवा खिलाड़ियों पर पड़ने वाले असर पर भी जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि अभिषेक कुछ साल पहले आए थे। अगर वह चार पारियों में फेल हो जाता है तो क्या आप उसे भी ड्रॉप कर देंगे? उन्होंने सवाल करते हुए सेलेक्शन पैनल को बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में फैसले लेने पर आपत्ति जाहिर की।

कपिल देव का दिया उदाहरण

योगराज ने इंग्लैंड दौरे पर बिशन सिंह बेदी के कपिल देव के साथ बर्ताव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मैं आपको महान कपिल देव का एक उदाहरण देता हूं। जब हम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में पाकिस्तान दौरे पर गए थे तो कपिल देव बल्ले और गेंद दोनों से फेल होने के बावजूद मैच खेलते रहे।

लेकिन, बिशन सिंह बेदी फिर भी उन्हें इंग्लैंड के अगले दौरे पर ले गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ हालिया फॉर्म पर प्रतिक्रिया देने के बजाय टीम के लिए खिलाड़ी के कुल मूल्य पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। गिल की गैरमौजूदगी ने सेलेक्शन फिलॉसफी और शॉर्ट-टर्म नतीजों और लॉन्ग-टर्म टीम प्लानिंग के बीच बैलेंस पर बहस छेड़ दी है।

