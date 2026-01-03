3 जनवरी 2026,

शनिवार

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में आज साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: भारतीय अंडर-19 टीम आज शनिवार को वैभव सूर्यवंशी की कप्‍तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलेगी। इस मैच को भारत में कब और कहां लाइव देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम आज शनिवार 3 जनवरी को बेनोनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलेगी। आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में वैभव सूर्यवंशी टीम की कप्तानी करेंगे और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी कि बल्‍ले से धमाल मचाने वाला ये युवा खिलाड़ी लीडरशिप की भूमिका को कैसे निभाता है। 14 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2025 यादगार रहा, क्योंकि उन्‍होंने हर विरोधी टीम के खिलाफ खूब रन बनाए। हालांकि, उन्‍हें अब और बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि प्रोटियाज अंडर-19 के खिलाफ सीरीज के लिए म्हात्रे टीम का हिस्सा नहीं हैं।

वर्ल्ड कप से होगी म्हात्रे और मल्होत्रा की वापसी

म्हात्रे के साथ ही विहान मल्होत्रा भी कलाई में चोट के चलते साउथ अफ्रीका टूर पर नहीं गए हैं। दोनों ने अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट कर दी है। ये दोनों इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होंगे।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से

अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। पांच बार की चैंपियन भारत को ग्रुप बी में न्यूज़ीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। टीम अपना अभियान 15 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में यूएसए के खिलाफ शुरू करेगी।

भारतीय स्क्वाड

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, मोहम्मद एनां, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार।

दक्षिण अफ्रीका स्‍क्‍वॉड

मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेजे बासन, डेनियल बोसमैन, कॉर्ने बोथा, पॉल जेम्स, एनाथी खितशिनी टेम्बलेथु, माइकल क्रुइस्काम्प, अदनान लागडियन, बयांडा माजोला, अरमान मनैक, बंदिले मबाथा, लेथाबो फाहलामोहलाका, जेसन राउल्स, न्टांडोयेनकोसी सोनी, जोरिच वैन शाल्कविक।

भारत अंडर-19 बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 पहला यूथ ODI कब होगा?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला यूथ ODI शनिवार 3 जनवरी को भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा।

भारत अंडर-19 बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 पहला यूथ ODI कहां होगा?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला यूथ ODI बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 पहले यूथ ODI की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत U19 बनाम दक्षिण अफ्रीका U19 पहले यूथ ODI की लाइव स्‍ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी।

Published on:

03 Jan 2026 09:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में आज साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

