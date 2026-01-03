Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में आज साउथ अफ्रीका से पहली भिड़ंत, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम आज शनिवार 3 जनवरी को बेनोनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलेगी। आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में वैभव सूर्यवंशी टीम की कप्तानी करेंगे और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी कि बल्‍ले से धमाल मचाने वाला ये युवा खिलाड़ी लीडरशिप की भूमिका को कैसे निभाता है। 14 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2025 यादगार रहा, क्योंकि उन्‍होंने हर विरोधी टीम के खिलाफ खूब रन बनाए। हालांकि, उन्‍हें अब और बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि प्रोटियाज अंडर-19 के खिलाफ सीरीज के लिए म्हात्रे टीम का हिस्सा नहीं हैं।