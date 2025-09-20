सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाड़ियों से कही ऐसी बात, हर बड़ी टीम से खेलते समय रहेगी याद!

भारतीय कप्तान ने कहा, "हर बल्लेबाज जो मैदान पर आता है, वह योगदान देता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैदान के बाहर आप जो समय साथ बिताते हैं और जो मेहनत करते हैं, वही मैदान पर झलकती है। जैसे ही किसी ने अर्धशतक लगाया, मैंने देखा कि सभी खड़े हो गए। मेरी नजर में यह बहुत अहम बात है।" जब आप मैदान से बाहर निकलें, तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आज हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यह सोचकर आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। यह सोचकर नहीं कि आप जीते, या फिर हारे। यह आपके रवैये और कल्चर पर निर्भर करेगा। आप सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नतीजा आपके सामने है।"