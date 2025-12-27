Harmanpreet Kaur Record: हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा मेग लेनिंग का रिकॉर्ड, बनीं सबसे सफल कप्तान

आपको बता दें कि भारत ने पांच मैचों की महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से, दूसरे में 7 विकेट से और तीसरे मुकाबले में 8 विकेट से हराया। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज के शेष दो मुकाबले क्रमशः 28 और 30 दिसंबर को खेले जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जहां अपना अजेय क्रम बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं श्रीलंकाई महिलाएं पलटवार कर अपना सम्मान बचाने की कोशिश करेंगी।