Harmanpreet Kaur Record: हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा मेग लेनिंग का रिकॉर्ड, बनीं सबसे सफल कप्तान

हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Harmanpreet Kaur breaks Meg Lanning’s Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस जीत के साथ ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।
दरअसल, हरमनप्रीत कौर महिला टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली कप्तान बन गई हैं। यह रिकॉर्ड हरमनप्रीत ने कप्तान के रूप में 130 मैच खेलकर बनाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली लेनिंग ने केवल 100 मैचों में 76 जीत दर्ज की थीं।
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|जीत
|हरमनप्रीत कौर
|भारत
|130
|77
|मेग लेनिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|100
|76
|हीथर नाइट
|इंग्लैंड
|96
|72
|चार्लोट एडवर्ड्स
|इंग्लैंड
|93
|68
आपको बता दें कि भारत ने पांच मैचों की महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से, दूसरे में 7 विकेट से और तीसरे मुकाबले में 8 विकेट से हराया। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज के शेष दो मुकाबले क्रमशः 28 और 30 दिसंबर को खेले जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जहां अपना अजेय क्रम बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं श्रीलंकाई महिलाएं पलटवार कर अपना सम्मान बचाने की कोशिश करेंगी।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को पांच मैचों की महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में मिली आठ विकेट की जीत का श्रेय अपनी गेंदबाजों को दिया। उन्होंने कहा कि गेंद से उनके अनुशासित प्रदर्शन ने ही भारत को यह मैच जिताने और सीरीज में अजेय बढ़त दिलाने की नींव रखी।
भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने मिलकर सात विकेट चटकाए। उनके इस प्रदर्शन से भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट पर 112 रन पर रोक दिया। इसके बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने नाबाद 79 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए 6.4 ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग