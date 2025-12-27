AUS vs ENG: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘घटिया’, कहा – 98 ओवरों में 26 विकेट! यह मज़ाक है

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज ट्रेवीस हेड के अलावा किसी भी अन्य बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। हेड ने 67 गेंद पर चार चौके की मदद से 46 रन बनाए हैं। उनके अलावा नाइटवॉचमैन के तौर पर सलामी बल्लेबाजी करने आए बोलेंड ने छह रन, जेक वेदराल्ड ने पांच, मार्नस लाबुशेन ने आठ, आलेक्स कैरी ने चार और उस्मान खवाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। क्रीज़ पर कैमरन ग्रीन 16 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 17 रन बनाकर टीके हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 156 रन की लीड बना ली है।