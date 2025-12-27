27 दिसंबर 2025,

AUS vs ENG: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मेलबर्न की पिच को बताया ‘घटिया’, कहा – 98 ओवरों में 26 विकेट! यह मज़ाक है

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने मेलबर्न की इस पिच पर सवाल खड़े किए हैं। वॉन का कहना है कि इस तरह की पिच टेस्ट क्रिकेट को छोटा कर रही हैं और यह खेल की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रही हैं।

भारत

Siddharth Rai

Dec 27, 2025

AUS vs ENG

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

Michael Vaughan, Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज 2025-26 का चौथा मुक़ाबला ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज़ों का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह पिच पर चार मिलीमीटर ज़्यादा घास का होना है। इस मैच के अभी दो दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और अबतक 26 विकेट गिर चुके हैं।

डेढ़ दिन में गिरे 26 विकेट

पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई। वहीं अब दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल है और खबर लिखे जाने तक टीम के 114 रन पर छह विकेट गिर चुके हैं।

माइकल वॉन ने मेलबर्न की पिच पर सवाल खड़े किए

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने मेलबर्न की इस पिच पर सवाल खड़े किए हैं। वॉन का कहना है कि इस तरह की पिच टेस्ट क्रिकेट को छोटा कर रही हैं और यह खेल की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। वॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह पिच एक मज़ाक है। यह खेल को छोटा कर रही है… खिलाड़ियों, ब्रॉडकास्टर्स और सबसे अहम बात फैंस, सभी के साथ नाइंसाफ़ी है। सिर्फ़ 98 ओवरों में 26 विकेट गिर गए!"

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी लड़खड़ाई

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज ट्रेवीस हेड के अलावा किसी भी अन्य बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। हेड ने 67 गेंद पर चार चौके की मदद से 46 रन बनाए हैं। उनके अलावा नाइटवॉचमैन के तौर पर सलामी बल्लेबाजी करने आए बोलेंड ने छह रन, जेक वेदराल्ड ने पांच, मार्नस लाबुशेन ने आठ, आलेक्स कैरी ने चार और उस्मान खवाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। क्रीज़ पर कैमरन ग्रीन 16 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 17 रन बनाकर टीके हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 156 रन की लीड बना ली है।

Published on:

27 Dec 2025 08:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मेलबर्न की पिच को बताया 'घटिया', कहा – 98 ओवरों में 26 विकेट! यह मज़ाक है

