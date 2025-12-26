बता दें इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब इस मैच पर मजबूत पकड़ बना लेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 42 रनों की बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए चार रन बना लिए हैं। स्कॉट बोलैंड और ट्रेविस हेड क्रीज़ पर हैं।