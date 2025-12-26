26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

फील्डिंग करते समय जैकब बेथल की सरकी पैंट, अंडरवियर पर छपी तस्‍वीर देख फैंस हंसते-हंसते हुए लोटपोट

जैकब बेथल इंग्लैंड की ओर से फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बाउंड्री के पास एक शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया। डाइव तो बेहतरीन थी, लेकिन स्लाइड करते समय उनकी पैंट सरक गई। आमतौर पर ऐसा क्रिकेट में कई बार हो जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। बेथल ने जो अंडरवियर पहन रखी थी उस पर एशेज ट्रॉफी की तस्वीर छपी हुई थी।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 26, 2025

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथल (photo - RcbianOfficial/x)

Jacob Bethell, Australia Vs England 4th Test Day: पिछले साल के बॉक्सिंग डे टेस्ट की तुलना में मेलबर्न पिच पर सिर्फ चार मिलीमीटर ज़्यादा घास होने से मेलबर्न टेस्ट की पिच तेज गेंदबाजों के मुफीद हो गई। जिसके बाद बल्लेबाज़ों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। आलम यह था कि एक दिन में 20 विकेट गिर गए। एक तरफ जहां मेलबर्न कि पिच चर्चा का विषय रही। वहीं इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथल अपनी अंडरवियर को लेकर चर्चा में आ गए।

फील्डिंग के वक़्त जैकब बेथल की पैंट सरकी

जैकब बेथल इंग्लैंड की ओर से फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बाउंड्री के पास एक शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया। डाइव तो बेहतरीन थी, लेकिन स्लाइड करते समय उनकी पैंट सरक गई। आमतौर पर ऐसा क्रिकेट में कई बार हो जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। बेथल ने जो अंडरवियर पहन रखी थी उस पर एशेज ट्रॉफी की तस्वीर छपी हुई थी।

उनकी अंडरवियर कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। 22 साल के बेथल का रिएक्शन भी देखने लायक था, वह तुरंत संभलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तब तक कैमरा अपना काम कर चुका था। इस पर कुछ फैंस का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलियाई टीम को चिढ़ाने का तरीका हो सकता है, जबकि कुछ इसे महज एक संयोग बता रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "बस यही एशेज ट्रॉफी इंग्लैंड को मिल सकती है और कुछ नहीं।"

बता दें इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अब इस मैच पर मजबूत पकड़ बना लेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 42 रनों की बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए चार रन बना लिए हैं। स्कॉट बोलैंड और ट्रेविस हेड क्रीज़ पर हैं।

Hindi News / Sports / Cricket News / फील्डिंग करते समय जैकब बेथल की सरकी पैंट, अंडरवियर पर छपी तस्‍वीर देख फैंस हंसते-हंसते हुए लोटपोट

