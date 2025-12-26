26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

IND-W vs SL-W 3rd T20I: शेफाली वर्मा की आंधी में उड़ी श्रीलंका, भारत ने लगातार तीसरे मैच में रौंदा

India Women vs Sri Lanka Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। शेफाली वर्मा के नाबाद 79 रन और रेणुका सिंह ठाकुर के 4 विकेट मैच के मुख्य आकर्षण रहे।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 26, 2025

Shefali Verma

शेफाली वर्मा, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND-W vs SL-W, 3rd T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब भारत और श्रीलंका के बीच महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के शेष मुकाबले 28 और 30 दिसंबर को खेले जाएंगे।

शेफाली वर्मा का शानदार अर्द्धशतक

113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। दोनों ने 3.2 ओवर में 27 रन जोड़े। स्मृति मंधाना 1 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा ने जेमिमा रोड्रिग्स (9 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की। जेमिमा के आउट होने के बाद शेफाली ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में नाबाद 48 रन जोड़ते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। भारत ने यह मुकाबला 13.2 ओवर में 2 विकेट पर 115 रन बनाकर जीत लिया। शेफाली वर्मा ने 42 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नाबाद 79 रन बनाए। यह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका 13वां अर्द्धशतक रहा। वहीं, हरमनप्रीत कौर ने 18 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए।

श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई

इससे पहले टॉस जीतकर भारतीय महिला टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 10 ओवर के भीतर 45 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद कविशा दिलहारी और इमेशा दुलानी ने पांचवें विकेट के लिए 26 गेंदों में 40 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि, दिलहारी (20 रन, 13 गेंद) के आउट होने के बाद श्रीलंकाई पारी फिर लड़खड़ा गई। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। इमेशा दुलानी ने सर्वाधिक 27 रन बनाए, जबकि हसिनी परेरा ने 25 रन और कौशानी नुथ्यंगना ने नाबाद 19 रन का योगदान दिया।

रेणुका सिंह ठाकुर बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

भारत की ओर से रेणुका सिंह ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट झटके, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। दीप्ति शर्मा ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी इकलौती सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।

Patrika Site Logo

