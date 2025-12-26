IND-W vs SL-W 3rd T20I: शेफाली वर्मा की आंधी में उड़ी श्रीलंका, भारत ने लगातार तीसरे मैच में रौंदा

113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। दोनों ने 3.2 ओवर में 27 रन जोड़े। स्मृति मंधाना 1 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा ने जेमिमा रोड्रिग्स (9 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की। जेमिमा के आउट होने के बाद शेफाली ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में नाबाद 48 रन जोड़ते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। भारत ने यह मुकाबला 13.2 ओवर में 2 विकेट पर 115 रन बनाकर जीत लिया। शेफाली वर्मा ने 42 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नाबाद 79 रन बनाए। यह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका 13वां अर्द्धशतक रहा। वहीं, हरमनप्रीत कौर ने 18 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए।