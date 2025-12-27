दो मैच बेंच पर बैठीं, पहले ओवर में हुई जमकर कुटाई, फिर रेणुका सिंह ठाकुर ने श्रीलंका पर ऐसे बरपया कहर

भारत के लिए एक और शानदार जीत। तीनों मैच एकतरफ़ा रहे। शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में तीन डॉट बॉल से शुरुआत की, लेकिन फिर बड़े शॉट लगाए। स्मृति मंधाना (1)जल्दी आउट हो गईं और जेमिमा रोड्रिग्स (9) को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शेफाली को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने चौके और छक्के लगाकर श्रीलंकाई टीम पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। मेहमान टीम ने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए, जिनके पास शेफाली के तूफ़ानी खेल का कोई जवाब नहीं था। शेफाली ने विजयी चौका मारा। हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन पूरा मैच शेफाली के नाम रहा। 113 रन का लक्ष्य 6.4 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया गया।