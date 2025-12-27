दो मैच बेंच पर बैठीं, पहले ओवर में हुई जमकर कुटाई, फिर रेणुका सिंह ठाकुर ने श्रीलंका पर ऐसे बरपया कहर

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने जोरदार वापसी करते हुए चार विकेट झटके (photo - EspnCricInfo)
India Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20: भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का तीसरा मुक़ाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से जोरदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 8 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने इस सीरीज में 3-0 की अपजेय बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली है।
भारत की इस जीत में मुख्य भूमिका तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने निभाई। दो मैचों में बेंच पर बैठने के बाद रेणुका ने जोरदार वापसी करते हुए चार विकेट झटके। पहले ओवर में उनकी जमकर कुटाई हुई और उन्होंने 12 रन लुटाये। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज ने लय पकड़ ली और चार ओवर में मात्र 21 रन देकर चार विकेट झटके। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके। वहीं सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने तूफानी अर्धशतक लगाया।
श्रीलंका को सात विकेट पर 112 रन के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 132 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। रेणुका को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। हरमनप्रीत की कप्तान के रूप में महिला टी 20 में यह 77वीं जीत है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग के 76 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
शेफाली ने लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया। दिलचस्प बात यह थी कि 112 रन का पीछा करते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और तीन छक्के भी लगाए। शेफाली ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए पॉवरप्ले में भारत के 55 रनों में से अकेले ही 50 रन ठोक डाले थे। शेफाली को कप्तान हरमनप्रीत कौर का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 18 गेंदों में दो चौकों की मदद से नाबाद 21 रन बनाये।
भारत के लिए एक और शानदार जीत। तीनों मैच एकतरफ़ा रहे। शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में तीन डॉट बॉल से शुरुआत की, लेकिन फिर बड़े शॉट लगाए। स्मृति मंधाना (1)जल्दी आउट हो गईं और जेमिमा रोड्रिग्स (9) को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शेफाली को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने चौके और छक्के लगाकर श्रीलंकाई टीम पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। मेहमान टीम ने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए, जिनके पास शेफाली के तूफ़ानी खेल का कोई जवाब नहीं था। शेफाली ने विजयी चौका मारा। हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन पूरा मैच शेफाली के नाम रहा। 113 रन का लक्ष्य 6.4 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया गया।
इससे पहले भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के लिए हसिनी परेरा और कप्तान चामरी अटापट्टू की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़े थे कि दीप्ति शर्मा ने चामरी अटापट्टू (तीन) को अपना शिकार बना लिया। अगले ही ओवर में रेणुका सिंह ने हसिनी परेरा 18 गेंदों में (25) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।
इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने हर्षिता समाराविक्रमा (दो) को आउट कर श्रीलंका को तीसरा झटका दिया। नीलाक्षी डिसिल्वा (चार), कविशा दिलहारी 13 गेंदों में (20), इमेशा दुलानी (27) और मल्शा शेहानी (पांच) रन बनाकर आउट हुई। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 112 रन बनाये। कौशिनी नुत्यांगना 16 गेंदों में 19 रन और मल्की मदारा (एक) रन बनाकर नाबाद रही। भारतीय महिला टीम के लिए रेणुका सिंह ने चार विकेट लिये। दीप्ति शर्मा को तीन विकेट मिले।
