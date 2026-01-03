VHT Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब पांचवें राउंड के साथ ही एक और निर्णायक दिन की ओर बढ़ रही है। अब टीमों के ग्रुप चरण के कुछ ही मैच बचे हैं, ऐसे में सभी टीमें क्वालिफिकेशन के लिए पूरा जोर लगाएंगी। हालांकि एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, लेकिन इस राउंड के मैचों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खबर है कि केएल राहुल और शुभमन गिल आज खेलेंगे। वहीं, यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी प्रभावित करना चाहेंगे। साथ ही पिछले मैच में 157 रन की शानदार पारी के बाद सरफराज खान पर भी सभी की नजर होगी।