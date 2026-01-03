3 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

VHT Live Streaming: विजय हजारे में आज मैदान पर उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार, जानें कब-कहां देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग

VHT Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पांचवें राउंड में आज प्‍लेट और एलीट मिलाकर कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे। इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्‍स आपको बताते हैं।

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

Sarfaraz Khan

विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाने का जश्‍न मनाते सरफराज खान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

VHT Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब पांचवें राउंड के साथ ही एक और निर्णायक दिन की ओर बढ़ रही है। अब टीमों के ग्रुप चरण के कुछ ही मैच बचे हैं, ऐसे में सभी टीमें क्वालिफिकेशन के लिए पूरा जोर लगाएंगी। हालांकि एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, लेकिन इस राउंड के मैचों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खबर है कि केएल राहुल और शुभमन गिल आज खेलेंगे। वहीं, यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी प्रभावित करना चाहेंगे। साथ ही पिछले मैच में 157 रन की शानदार पारी के बाद सरफराज खान पर भी सभी की नजर होगी।

आज कई बड़े मुकाबले

जयपुर में मुंबई का मुकाबला अपने राज्य के प्रतिद्वंद्वी महाराष्ट्र से होगा। वहीं, अहमदाबाद में तमिलनाडु का सामना राजस्थान से होगा और राजकोट में बड़ौदा का मुकाबला विदर्भ से होगा। इस बीच झारखंड बनाम केरल का मैच भी है, जिसमें केरल ने ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम को कभी नहीं हराया है।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के मैच कब शुरू होंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के सभी मैच सुबह 9 बजे ते शुरू होंगे।

क्या टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के ग्रुप मैचों का कोई टीवी टेलीकास्ट नहीं होगा।

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्‍स

सभी 38 टीमें एक साथ खेल रही हैं। इसलिए बीसीसीआई का ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर केवल चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध है। इसलिए, केवल कुछ ही मैचों को लाइव कवरेज मिलता है। इन चुनिंदा मैचों की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप JioHotstar पर देख सकते हैं।

